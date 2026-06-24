One Health y la biotecnología: historias que conectan nuestra salud con la del planeta

Ciatej. En otras palabras, la biotecnología es el nexo que conecta la investigación científica con soluciones prácticas que benefician simultáneamente a las personas, los animales y el medio ambiente.

Para entender cómo funciona el concepto de One Health hagamos un ejercicio mental, aunque la realidad nos da ejemplos como el SARS-CoV2, recientemente Hantavirus y el Ébola.

Imaginemos que un nuevo patógeno (bacteria, hongo, virus o cualquier otro) aparece como enfermedad zoonótica en una granja remota siendo resultado de la invasión de áreas naturales sin un adecuado manejo del ecosistema. Al principio, aparenta ser un problema local limitado a unos cuantos animales. Sin embargo, en cuestión de semanas, ese mismo patógeno podría distribuirse a miles de kilómetros, cruzar fronteras y convertirse en una amenaza para la salud humana. En este escenario, es posible asociar la distribución globalizada del patógeno a la actividad humana. La facilidad de dispersión relacionada a la conectividad mundial y la sobreproducción son factores que frecuentemente impulsan estas peculiares circunstancias. Estos escenarios nos recuerdan que la salud es resultado de las interacciones del sistema abierto, afecta tanto a animales y al medio ambiente; pero como consecuencia lógica tarde o temprano nos afecta

De un razonamiento aparentemente sencillo surge el concepto One Health en la década de 1970 de la mano del epidemiólogo veterinario Calvin Schwabe quien acuñó el término “Una Sola Medicina” (One Medicine) para resaltar la conexión entre la medicina humana y la medicina veterinaria. Posteriormente,madurando como concepto en los años 2000 se retoma el termino en inglés “One Health” que usamos actualmente, culminando en el 2007 donde la OMS empieza a recomendar una estrategia global para el abordaje de una sola salud. El concepto va más allá y reconoce que la salud humana, animal y ambiental están entrelazadas, que se tejen como una intrincada red empleando como hilo los recursos de nuestro planeta. Si uno de esos hilos se rompe, toda la red se debilita causando fenómenos globales que amenazan nuestra salud –como lo confirma la reciente pandemia–.

Ahora bien, ¿cómo podemos fortalecer esa red? Aquí entra en juego la Biotecnología Médica y Farmacéutica (BMF), que actúa como un conjunto de herramientas innovadoras para anticipar, prevenir y enfrentar los retos sanitarios, desde los ámbitos animal y humano, sin dejar de lado el hecho fehaciente que todo lo que generemos e implementemos como solución necesitará del medio ambiente y recursos naturales para su materialización.

La BMF como nodo

La Biotecnología Médica y Farmacéutica, nos permite crear vacunas más seguras y rápidas, desarrollar medicamentos biológicos que atacan enfermedades complejas, diseñar biosensores capaces de detectar patógenos que residen en los seres vivos, el agua, los alimentos o incluso en el aire. También abre la puerta a modelos de laboratorio que imitan órganos humanos y animales, apoyando el estudio de enfermedades sin necesidad de recurrir a pruebas en seres vivos. Además, favorece el desarrollo de fármacos, métodos o técnicas de diagnóstico y control de enfermedades de una manera sustentable, articulada y multidisciplinaria.

En otras palabras, la biotecnología es el nexo que conecta la investigación científica con soluciones prácticas que benefician simultáneamente a las personas, los animales y el medio ambiente.

Un ejemplo cercano

Pensemos en la resistencia a los antibióticos. Durante décadas, estos fármacos se han usado de manera excesiva tanto en la salud humana como en la salud y producción animal. El resultado de ello es que muchas bacterias se han vuelto resistentes, poniendo en riesgo la eficiencia de antibióticos que antes eran efectivos, recalcando nuevamente el impacto en humanos y animales. Con el apoyo de la Biotecnología Médica y Farmacéutica, hoy se desarrollan alternativas: desde antibióticos más específicos hasta terapias basadas en bacteriófagos (virus que atacan bacterias). Estas innovaciones no solo protegen la salud humana, sino que también reducen la presión sobre los ecosistemas.

Una visión compartida

One Health nos invita a pensar en comunidad: médicos, veterinarios, farmacéuticos, investigadores, innovadores y ciudadanos en general, todos trabajando en conjunto, recordando que como humanos somos un parte de este ecosistema. La biotecnología, por su parte, nos da las herramientas para que esa colaboración se traduzca en soluciones concretas, solo resta integrar esas soluciones y aceptar que necesitamos colaboración.

Al final, la idea es sencilla pero transformadora: cuidar la salud de los animales y del ambiente es también cuidar nuestra propia salud. La Biotecnología Médica y Farmacéutica nos ayuda a realizarlo de manera inteligente, sostenible y eficaz, abriendo las investigaciones de estas áreas a la idea de que se requiere comunicación entre disciplinas.

Dada la relevancia de unificar visiones, realizar trabajos colaborativos y multidisciplinarios, el CIATEJ por medio de la unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica está organizando un encuentro académico en el marco del segundo congreso CIBMF2026 con el enfoque One Health, convocando a la sociedad en general, sectores académicos y productivos locales, nacionales e internacionales para que se den cita en el Centro Universitario de Guadalajara CU-GDL del 19 al 23 de octubre del 2026 donde tendremos con ponentes internacionales dialogando acerca de la visión de One Health y cómo debe permear esta iniciativa en los profesionales en formación tanto a nivel licenciatura como posgrado.

Participa con nosotros bajo el lema “Ciencia colaborativa al servicio de una salud”

Más información: https://cibmf2026.com/