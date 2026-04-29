Eclipse solar más largo del siglo ocurrirá en 2027: esta es la fecha y el lugar donde se verá mejor

Eclipse Solar 2027 El eclipse solar total oscurecerá una región específica de la Tierra durante más de seis minutos; un fenómeno astronómico de este nivel no volverá a ocurrir hasta dentro de 157 años.

La Tierra se acerca a uno de los fenómenos astronómicos más hermosos y extraños que se conocen: el Eclipse Solar Total. Sin embargo, no se trata de uno que haya presenciado en el último siglo, pues este eclipse contará con la duración de seis minutos de oscuridad en una región específica del planeta y es un evento que no se repetirá hasta 157 años después.

De acuerdo con información de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), se trata del eclipse más largo del siglo XXI y, la última vez que se presenció un fenómeno cercano a esta duración, fue en el año 1991.

¿Qué es un Eclipse solar total?

Este evento astronómico define al momento en el que la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, ocultando completamente el disco solar y proyectando su sombra en la el planeta terrestre.

Durante algunos minutos, el día se oscurece, permitiendo ver la “corona solar” (atmósfera exterior del Sol) desde una franja estrecha de la Tierra llamada “franja de la totalidad”, donde la sombra de la Luna toca la superficie; es decir, regiones donde el día se oscurecerá por completo y podrá apreciarse el astro en su magnitud.

Excepto por los fugaces momentos de totalidad durante un eclipse solar total, las personas que lo observan siempre deben usar anteojos para eclipses o un método alternativo de observación segura para ver el Sol. Esto incluye los momentos cuando se observa un eclipse parcial o anular, o antes o después de la totalidad de un eclipse solar total.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar total más largo del siglo XXI?

Este fenómeno astronómico que no volverá a presenciarse sino hasta más de cien años después, ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y la “franja de totalidad” descrita se extenderá desde el Estrecho de Gibraltar hasta la Península Arábiga, recorriendo territorios de los siguientes países:

España.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Gibraltar.

Libia.

Sudán.

Egipto.

Arabia Saudita.

Yemen.

Somalia.

La NASA y el portal National Eclipse han confirmado que la duración máxima de la totalidad será de 6 minutos y 23 segundos, consolidándose como el eclipse solar total más extenso del siglo al superar la duración de 4 minutos y 28 segundos del fenómeno que ocurrió el 8 de abril de 2024.

Mientras que el resto de regiones de África, Europa y el Medio Orionte tendrán una visibilidad limitada del Sol oculto por la Luna, el valle del Nilo en Egipto presenciará el punto de máxima duración de este evento astronómico.

¡No esperes tanto! Hay un eclipse solar este 2026

En la espera del eclipse solar total más extenso del siglo, hay un preludio astronómico para deleitar a la Tierra con esta singular vista el 12 de agosto de 2026, sin embargo, no será visible desde México, pues la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.