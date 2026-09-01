SNTE respalda Política Educativa de Presidenta Sheinbaum; celebra Avance en extinción de USICAMM

La presidenta cuenta con el apoyo total del Magisterio en estos momentos de grandes definiciones para la Patria, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Apoya a Presidenta Sheinbaum La dirigencia del SNTE ratificó el compromiso de los docentes del país con la Presidenta Sheinbaum y avanzar en la sustitución de la USICAMM por un sistema de escalafón transparente y equitativo. (SNTE GGA)

Por su firme determinación en la defensa de la educación pública e impulsar una política social orientada al bienestar, la justicia social y la reducción de las desigualdades, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ratificó su más amplio reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ocasión del Segundo Informe de Gobierno de la Primer Mandataria, la organización valoró el “firme compromiso del Gobierno de la República con la educación, concebida como pilar esencial del desarrollo y la transformación nacional”.

Por conducto de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, el SNTE afirmó que la educación constituye un derecho fundamental cuya materialización efectiva se alcanza mediante la inversión sostenida en sus múltiples rubros.

Inversión Histórica y Matrícula Nacional

A través de una manifestación pública, enlistó los avances del gobierno de la presidenta Sheinbaum como las becas para el Bienestar, que se entregan a 22 millones de estudiantes.

También la expansión de espacios en Educación Media Superior, que generó 200 mil lugares; la eliminación del examen de admisión al bachillerato, como reafirmación del derecho a la educación; el afianzamiento de la gratuidad de la Educación Superior, con 245 mil nuevos espacios en instituciones públicas.

Cepeda Salas señaló igualmente la inversión histórica en infraestructura educativa 2026, casi 59 mil millones de pesos, y la reivindicación de los derechos de las y los trabajadores de la educación, entre ellos, el fortalecimiento al salario, 19 por ciento de incremento en dos años.

Rubricado por los integrantes de los Órgamos Nacionales de Gobierno Sindical y las secretarías generales seccionales, el SNTE asumió su “participación activa en el proyecto de nación libre, justa, humanista, democrática y soberana que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Cepeda salas afirmó que el reconocimiento público que la titular del Poder Ejecutivo “ha expresado por nuestra organización sindical es una muestra de respeto a quienes trabajamos todos los días poniendo la educación al servicio del pueblo”.

Dignificación Laboral y Eliminación de USICAMM

Añadió que por ello aprecian el inicio de la ruta “para desaparecer a la USICAMM y construir un nuevo sistema que garantice los derechos de las Maestras y los Maestros, que sea justo, equitativo, incluyente y transparente”.

El Maestro dirigente expresó que los Maestros saben que cuentan con el apoyo y determinación presidenciales para vencer los desafíos pendientes.

“Hoy que el mundo enfrenta crecientes tensiones, incertidumbre y dificultades, nuestra Presidenta ha demostrado la capacidad necesaria para sostener un proyecto nacional propio y defender firmemente la soberanía de nuestra Patria. Esto merece ser reconocido”, afirmó.

Cepeda Salas puntualizó que, ante un escenario internacional convulso y de incertidumbre global, la presidenta Sheinbaum ha demostrado capacidad técnica y carácter para defender la soberanía y sostener un proyecto nacional autónomo.

Finalmente, el gremio magisterial reafirmó su respaldo total a la gestión presidencial, comprometiéndose a mantener una participación activa en el fortalecimiento y la excelencia del sistema educativo público de México.

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