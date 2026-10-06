SNTE reivindica Irremplazabilidad del docente ante IA, pide normatividad para aula

Hay que enseñar a conocer, para proteger soberanía cognitiva; enseñar a hacer, para mantener aprendizaje visible y con propósito; defender integridad del desarrollo personal —

SNTE Día del Docente IA 2026 os especialistas internacionales Armand Doucet y Clint Johnston coincidieron en que la tecnología en el aula debe respetar la soberanía cognitiva y la dimensión humana. (SNTE)

Los maestros son y seguirán siendo insustituibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, durante la conmemoración del Día Mundial de las y los Docentes.

Explicó que esa condición de irremplazabilidad ocurre frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y los cambios que está generando en la educación tradicional.

Ante los suyos, en el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, comentó que aun cuando numerosas comunidades educativas mantienen condiciones de exclusión en el uso de tecnología y es urgente terminar con esta desigualdad, la IA forma parte de la realidad educativa.

“Actualmente la mayoría de Maestros y alumnos en México la utilizan, por lo que es necesario desarrollar la normatividad correspondiente y enfocar su dinamismo para que sirva a la educación; los cambios tecnológicos deben ir acompañados del fortalecimiento de la profesión docente”, manifestó.

Además de los presentes en el singular recinto, lo escuchaban más de 97 mil sedes del sindicato conectadas en línea, gracias a la oportunidad y alcance que la tecnología permite.

Añadió que “en el SNTE consideramos fundamental que los Maestros se preparen para aprovechar la IA como una herramienta que fortalezca su labor y beneficie el aprendizaje de sus alumnos, siempre con el docente como protagonista de la educación”.

Dijo estar convencido de que la relación maestro-alumno es imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mayor Inversión en Presupuesto Educativo

El Maestro dirigente recordó enseguida que la escuela pública y el Magisterio son pilares de la transformación educativa, por lo que la inversión en este rubro debe traducirse en mejoras laborales, desarrollo profesional y reconocimiento para quienes tienen a su cargo la formación de las nuevas generaciones.

Informó que el SNTE revisará la propuesta de presupuesto para la educación planteada por el Ejecutivo y, en particular, los recursos destinados a las condiciones de la profesión.

“Participaremos en las Cámaras para argumentar y fundamentar las demandas de las y los docentes”, adelantó el también senador de la República.

Sin Pánico a la IA

Para conmemorar el Día del Docente, la organización presentó al experto en IA aplicada a la educación, Armand Doucet, quien compartió con el SNTE “La enseñanza, la inteligencia artificial y el fundamento humano de la educación: el futuro que hay que defender”, una investigación realizada con la Internacional de la Educación.

Planteó que es fundamental definir las reglas sobre el uso de la IA en las escuelas, y afirmó que “la respuesta no es el pánico”.

Añadió que “los docentes deben participar desde el principio y de manera ágil, manteniéndose presentes durante la implementación y también en la reflexión, el análisis del impacto de la IA en todos los ámbitos del sistema educativo, y en la trayectoria de aprendizaje del alumnado”.

Expresó que quizás “esto sea parte de la tarea que tenemos por delante: establecer un estándar internacional más amplio para la IA en la educación, definido por países, sindicatos, docentes, investigadores, la sociedad civil y una industria responsable”.

Armand Doucet alertó que la base de la educación no debe quedar obsoleta ante la IA, porque frente al nuevo escenario su vigencia es urgente.

“Hay que enseñar a conocer, para proteger la soberanía cognitiva; enseñar a hacer, para mantener el aprendizaje visible y con propósito; enseñar a ser, para defender la integridad del desarrollo personal; y enseñar a convivir: para proteger el propósito y las condiciones cívicas”, afirmó ante los Maestros.

Educación, Tarea Humana

En el encuentro también participó Clint Johnston, presidente de la Federación Canadiense de Maestros(CTF, por sus siglas en inglés), quien dijo que la IA impacta en cualquier trabajador de la educación, particularmente en Maestros y estudiantes.

Afirmó que la educación es una tarea humana “que no se puede reemplazar por una máquina, no importa que sea súper inteligente, el trabajo nunca va a ser hecho por una máquina, nunca va a reemplazar al humano educando a una persona”.

Manifestó que existe una valiosa colaboración entre la CTF y el SNTE, que permite intercambiar experiencias en diversos temas, no solo en beneficio de sus respectivos agremiados, sino también con los de otros sindicatos, a través de la Internacional de la Educación, de la cual son integrantes.

SNTE reivindica Irremplazabilidad del docente ante IA, pide normatividad para aula