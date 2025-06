Investiga FGR retención de camarógrafo que cubría operativo en Museo del Tequila; alcalde culpa a “la oposición”

“Quiero hacer la mención de que la oposición busca desestabilizar a nuestro municipio y a nuestro gobierno con calumnias, dado que eso no lo vamos a permitir”, fue parte del argumento que utilizó el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, luego de que policías de ese municipio arrestaran a un camarógrafo de Televisa, la tarde del martes.

“Quiero aclararle a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la detención del camarógrafo antes mencionado de Televisa. Al contrario, giré instrucciones para que lo liberaran de inmediato en cuanto me enteré del asunto y también para que se esclarezca el porqué del actuar de los policías. En mi administración ese tipo de situaciones no están permitidas y vamos a llegar al fondo de esto”, posteó en Facebook el presidente municipal.

“Más adelante les daré un comunicado completo para expresarles qué fue lo que pasó exactamente el día de hoy en el municipio de Tequila”, prometió el munícipe.

Sobre lo que Rivera Navarro no dijo nada fue sobre el operativo que realizaba la Fiscalía General de la República (FGR) en el Museo Nacional del Tequila, incluido un peritaje en el que además participaba la Guardia Nacional.

El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro (Ángel Hernández)

Dicho museo, con valor patrimonial e histórico ha sido cerrado presuntamente por órdenes del alcalde y se presume que en el interior se han realizado remodelaciones sin la debida autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La sospecha es que el recinto ha sido tomado como lugar de residencia del presidente municipal, y que fue él quien ordenó el arbitrario cierre al público y las obras irregulares.

Ayer, tras el operativo federal en el Museo del Tequila, ubicado en el centro del municipio, que por cierto es considerado “pueblo mágico”, el recinto quedó con sellos de aseguramiento colocados por la FGR.

Un compañero camarógrafo de #TelevisaGuadalajara fue detenido por la Policía Municipal en la plaza principal de #Tequila por estar grabando un "operativo" que se realizaba en la vía pública; el Gobierno Municipal está encabezado por el Morenista Diego Rivera Navarro. pic.twitter.com/C3CpeS0lwC — Diego García 》 Reportero (@DiegoGarciaH_) June 18, 2025

DURÓ HORA Y MEDIA RETENIDO; YA INDAGA LA FGR

El camarógrafo Jorge Alberto García Rodríguez, de N+ Guadalajara -perteneciente a Televisa-, fue arrestado arbitrariamente por tres policías -dos hombres y una mujer- cuando cubría un operativo federal desplegado la tarde del pasado martes en el Museo Nacional del Tequila, en respuesta a arbitrariedades cometidas ahí presuntamente por disposición del presidente municipal.

El periodista gráfico sufrió algunos golpes (entre ellos un cabezazo) y el secuestro temporal de su equipo de video, del que según trascendió, los agentes municipales trataron de borrar las grabaciones, pero al parecer no supieron cómo hacerlo y se lo devolvieron después de tenerlo privado de la libertad durante hora y media.

La Crónica de Hoy confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, dependiente de la FGR, abrió una investigación sobre el caso.