Realizan la edición 15 de la Rodada Nudista a lo largo de 27 kilómetros

El punto de partida y llegada de la rodada fue la plaza José Clemente Orozco, junto a los Arcos de avenida Vallarta.

La rodada nudista o World Naked Bike Ride Guadalajara llegó a su edición número 15.

Ciclistas de la ciudad se reunieron este sábado desde temprano en la plaza José Clemente Orozco, junto a los arcos de avenida Vallarta. Primero hicieron una sesión de yoga para estirar los músculos y luego algunos se pintaron consignas para exigir que los automovilistas y quienes circulan en moto, los respeten en las calles de la ciudad.

Checo Chávez, del equipo organizador de la rodada, señaló que el recorrido sin ropa comenzó en 2010 y aunque hay avances en la infraestructura ciclista de la ciudad, hace falta mayor cultura de respeto vial.

“Una vez mas estamos aquí para hacer conciencia a todas las personas que transitan en esta ciudad que los ciclistas no son obstáculos, ni impedimentos para que ustedes circulen, somos parte de la ciudad, también queremos llegar a un destino. Estamos aquí porque queremos que los demás también entiendan que hay una sobreexplotación de los recursos, hay un abuso de los hidrocarburos y aunque ya haya carros eléctricos, eso es básicamente tapar el sol con un dedo”, expresó.

La bicicleta no necesita más que una persona para movilizarse, dijo. “Básicamente ese es nuestro propósito que más personas entiendan que la bicicleta sigue siendo el vehículo por excelencia con el menor impacto ambiental”, explicó.

Checo Chávez dijo que en general el recorrido es respetado por los observadores y el objetivo de circular desnudos es para poner en evidencia que los ciclistas no tienen protección para circular, más allá de su propio cuerpo.

“Afortunadamente la ciudad ha cambiado mucho en estos 15 años que llevamos rodando, hay más ciclovías definitivamente, hay más sitios seguros, pero muchas de ellas llevan a ninguna parte o muchas de ellas terminan y el ciclista tiene que luchar por su vida, porque los automovilistas sienten que no mereces circular por las calles. Yo diría que vamos bien, pero todavía falta y más que infraestructura, también falta cultura vial, nuevamente se les invita a los automovilistas que nos vean como parte del panorama”, precisó.

El recorrido que hicieron los ciclistas totalizó 27 kilómetros en los que pasaron por la glorieta Minerva, Arcos del Milenio, Paseo Chapultepec, Paseo Alcalde y punto de regreso en la plaza José Clemente Orozco.