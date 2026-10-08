Egresados de Universidad Teletón denuncian retraso en títulos y preparan manifestación

Terapeutas y psicólogos señalan que fallas administrativas mantienen detenidos sus trámites de titulación y preparan una manifestación en la Ciudad de México.





Egresados de la Universidad Teletón de las generaciones 9, 9.5, 10, 10.5 y 11 denunciaron retrasos en la entrega de títulos y certificados electrónicos, situación que, aseguran, ha afectado su incorporación al mercado laboral y sus posibilidades de continuar con estudios de posgrado.

El problema se agudizó desde abril de 2024, cuando la institución solicitó el pago de los trámites de titulación, seguro de traslado y liberación del proyecto de investigación como requisito para la asignación de plazas de Servicio Social, correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025.

Los estudiantes aseguran que cumplieron con los pagos y la entrega de la documentación requerida, pero una vez concluido el servicio social comenzaron los retrasos para obtener sus documentos oficiales.

En septiembre de 2025, señalan, personal de Servicios Escolares informó mediante correos electrónicos que los trámites ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Dirección General de Profesiones (DGP) se encontraban pausados debido a la salida de la persona que fungía como firmante autorizada de la institución.

Los egresados sostienen que, durante los meses siguientes, realizaron visitas a las instalaciones de la universidad para solicitar información sobre sus trámites. Entre enero y julio de 2026, personal de la institución les habría indicado que el proceso sería reactivado y que los títulos electrónicos estarían disponibles en agosto.

Sin embargo, el plazo transcurrió sin que recibieran los documentos.

A principios de septiembre de este año, después de que integrantes de la novena generación cuestionaran públicamente a la universidad a través de sus redes sociales, los afectados señalan que recibieron una nueva explicación: la SEP habría detectado errores administrativos en los expedientes enviados por la institución.

Los egresados consideran que esta explicación contradice las versiones que habían recibido previamente y cuestionan que, después de haber realizado los pagos y cumplido con los requisitos solicitados, todavía no cuenten con una fecha definida para recibir sus documentos.

La situación, aseguran, tiene consecuencias directas en su desarrollo profesional, debido a que se trata de carreras relacionadas con el área de la salud.

Entre las personas afectadas hay terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales y psicólogos, quienes señalan que la falta de título y cédula profesional les dificulta acceder a empleos en instituciones públicas y privadas, abrir consultorios y continuar con determinados programas de posgrado o becas.

Como medida provisional, la Universidad Teletón comenzó a entregar constancias internas con información sobre los estudios realizados. No obstante, los egresados afirman que estos documentos no son reconocidos como equivalentes a los documentos oficiales requeridos para acreditar su formación profesional ante empleadores.

También señalan que las constancias no les han permitido resolver las dificultades para incorporarse al mercado laboral, incluso en oportunidades relacionadas con la propia Fundación Teletón.

Ante la falta de una solución y de una fecha definitiva para la entrega de sus títulos, los egresados comenzaron a organizarse para realizar una manifestación pacífica en la Ciudad de México.

Los inconformes prevén solicitar la intervención de la SEP, la DGP, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de que se revise la situación administrativa de la institución y se agilicen los trámites pendientes.

Los afectados demandan que se regularice la documentación de las cinco generaciones y que se les permita concluir formalmente el proceso de titulación para poder incorporarse al ejercicio profesional correspondiente a las carreras que cursaron.