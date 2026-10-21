El consumo de alcohol eleva el riesgo de cáncer de mama aun con consumos bajos

Cáncer de mama

Beber tan solo una copa al día también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que las mujeres que consumen una bebida alcohólica diaria tienen un riesgo mayor que quienes toman menos de una a la semana. Este vínculo forma parte de los mensajes que el Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), o Comité de Médicos por una Medicina Responsable, difunde en México mediante su campaña Venzamos el cáncer de mama.

La recomendación de limitar el alcohol comprende el vino, la cerveza y los destilados. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce una relación causal entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama.

En México, el INEGI reportó 8,451 muertes por cáncer de mama durante 2024. Nuevo León registró una tasa estandarizada de mortalidad de 21.8 por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, frente a 18.7 en el conjunto del país.

Educacion para la Salud La Educación para la Salud y la orientación médica oportuna ayudan a reducir el miedo y la ansiedad frente a los estudios preventivos de mama, señaló Adriana Garcia.

“Queremos que las personas se lleven información que puedan usar todos los días: cómo incluir más alimentos de origen vegetal, moverse con regularidad y reducir el consumo de alcohol. Estos hábitos ayudan a disminuir el riesgo y deben acompañarse de la detección oportuna y la atención médica”, señaló Laura Rodríguez, instructora del programa Food for Life de PCRM y organizadora del encuentro en Monterrey.

PCRM propone incorporar la reducción del riesgo a las decisiones cotidianas. Su campaña reúne cuatro medidas: elegir alimentos de origen vegetal, hacer actividad física con regularidad, limitar el alcohol y mantener un peso saludable. El mensaje distingue dos tareas que deben acompañarse: disminuir la exposición a factores de riesgo y detectar oportunamente la enfermedad.

En alimentación, la organización promueve verduras, frutas, cereales integrales y leguminosas, incluidos frijoles, lentejas y soya. Para facilitar una dieta rica en fibra, ofrece recetas y materiales gratuitos en español. (ningún alimento garantiza evitar el cáncer ni sustituye un tratamiento oncológico).

La actividad física y el peso corporal también forman parte de la prevención. La OMS identifica la obesidad y el consumo perjudicial de alcohol entre los factores que elevan el riesgo de cáncer de mama. PCRM subraya que el exceso de peso aumenta el riesgo después de la menopausia y recomienda incorporar el ejercicio de manera gradual y regular.

cancer de mama IMSS enfatiza lque con 10 Clínicas de Mama en todo el país, unidades móviles y tecnología digital y atención especializada se busca fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama, para lo cual se cuenta con más de 340 mastógrafos (Hugo Balcazar)

Como parte de esta campaña internacional, el domingo 11 de octubre se realizó por primera vez en la zona metropolitana de Monterrey el encuentro Venzamos el cáncer de mama. La actividad fue gratuita y se llevó a cabo en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El encuentro contó con la participación de las doctoras Marcela Sandoval y Carla Méndez para abordar el papel de la alimentación y el estilo de vida en la prevención y el manejo del cáncer de mama.

Los recursos de PCRM en español pueden consultarse en: https://www.pcrm.org/es/venzamoselcancerdemama