¿Ya llegaste? Life360 presenta una nueva forma de compartir trayectos

Life360 presenta "¿Ya llegaste?" Foto: Life360

Preguntar “¿Ya llegaste?” es una forma cotidiana de demostrar preocupación por familiares y amigos. Ahora, Life360 busca hacer más sencilla esa comunicación en México con Seguimiento en Vivo, una función que permite consultar el avance de un trayecto desde la pantalla bloqueada del teléfono, sin tener que abrir constantemente la aplicación.

La empresa de conectividad y seguridad familiar anunció el lanzamiento de esta herramienta el 20 de octubre de 2026, como parte de un despliegue gradual en América Latina. La propuesta está pensada para quienes quieren saber que sus seres queridos avanzan hacia su destino, pero prefieren evitar llamadas y mensajes repetidos durante el recorrido.

¿Cómo funciona Seguimiento en Vivo de Life360?

La función permite que una persona comparta un trayecto específico con los integrantes de su Círculo en Life360. Una vez activada, los familiares o amigos que tengan habilitada la configuración correspondiente pueden consultar desde la pantalla bloqueada información sobre el recorrido, la ubicación de la persona y su hora estimada de llegada.

La diferencia está en que el seguimiento se vincula a un viaje concreto y no a un periodo indefinido. Es el usuario quien decide cuándo comenzar a compartir su recorrido, y la sesión termina cuando llega a su destino.

La herramienta puede utilizarse en distintos desplazamientos cotidianos, como conducir de regreso a casa, caminar para reunirse con amigos o utilizar el transporte público. Su objetivo es facilitar el acceso a la información del trayecto sin obligar a quien lo realiza a responder constantemente mensajes para confirmar que todo marcha bien.

¿Por qué Life360 lanza esta función en México?

El anuncio se apoya en hábitos de comunicación que muchas familias reconocen. Según una encuesta encargada por Life360 en México, el 58% de los participantes considera atractiva la tranquilidad de saber dónde están sus familiares cuando se encuentran fuera de casa o regresan tarde. Además, el 78% afirmó que suele llamar o enviar un mensaje para comprobar que todo está bien.

La encuesta se realizó en junio de 2026 con 143 participantes, por lo que sus resultados son orientativos y no deben interpretarse como una representación de toda la población mexicana.

La compañía también reportó que la actividad en su aplicación aumenta durante la noche y que, en diciembre, puede incrementarse hasta un 35%. Este dato procede de análisis internos de Life360 correspondientes a periodos de 2025.

Compartir ubicación sin perder el control

Uno de los puntos centrales de Seguimiento en Vivo es que intenta equilibrar la tranquilidad de quienes esperan noticias con la autonomía de la persona que se desplaza.

De acuerdo con Nicolás Vivero Zaher, vicepresidente de Comercialización y Estrategia para América Latina de Life360, la función responde a la costumbre de preguntar si alguien llegó bien, pero permite hacerlo mediante información compartida durante un trayecto elegido por el propio usuario.

Este enfoque es relevante porque compartir ubicación implica una decisión sobre privacidad. Antes de activar cualquier función de seguimiento, conviene revisar quiénes integran el Círculo, qué información pueden consultar y cuáles son los ajustes disponibles. La herramienta facilita el seguimiento acordado, pero no sustituye las precauciones personales ni garantiza la seguridad durante un desplazamiento.

¿Desde cuándo está disponible en México?

Life360 informó que Seguimiento en Vivo estaría disponible en México a partir del 20 de octubre de 2026, como parte de su despliegue gradual en América Latina. Para utilizarla, los usuarios deben iniciar el trayecto que desean compartir y seleccionar a las personas de su Círculo con quienes quieren hacerlo.

La disponibilidad práctica de la función puede depender de la configuración y de los requisitos de la aplicación. Por ello, lo recomendable es consultar Life360 y mantener la app actualizada para comprobar si la opción aparece habilitada.

Con esta novedad, Life360 busca simplificar una práctica familiar muy conocida: confirmar que alguien llegó bien. La apuesta consiste en reducir la necesidad de mensajes durante el camino y ofrecer información del recorrido de forma más accesible, sin convertir cada trayecto en un seguimiento permanente.