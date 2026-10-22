Casa Ronald McDonald celebra su 27ª Cena con Causa en favor de familias mexicanas

Casa Ronald McDonald celebra su 27ª Cena con Causa Foto: Cortesía

Con el compromiso de mantener a las familias cerca de sus hijos durante sus tratamientos médicos, Casa Ronald McDonald México celebró el pasado viernes 9 de octubre su 27ª Cena con Causa, un encuentro que reunió a empresas, aliados estratégicos y representantes de la sociedad civil para impulsar la continuidad de los programas de acompañamiento de la organización.

La cena se llevó a cabo en el Salón Terraza Virreyes del Hotel Camino Real Polanco y fue un espacio para reconocer el papel que desempeñan las empresas, los donantes y las personas que, a través de sus aportaciones y compromiso, contribuyen a que más familias puedan permanecer juntas mientras sus hijos reciben atención médica.

Los recursos recaudados durante la Cena con Causa permitirán fortalecer los programas de Casa Ronald McDonald México, que brindan apoyo a familias que deben dejar temporalmente sus hogares para que niñas, niños y adolescentes accedan a tratamientos médicos especializados. Además de la atención médica, estos traslados pueden implicar costos adicionales por hospedaje, alimentación y transporte, así como cambios importantes en la dinámica familiar.

La participación de los aliados es fundamental para responder a estas necesidades y ampliar el alcance de los programas de la organización. A través de su colaboración, empresas y miembros de la sociedad civil contribuyen a ofrecer espacios seguros, servicios de apoyo y condiciones que favorecen el bienestar de las familias durante procesos médicos que pueden prolongarse por semanas o meses.

La 27ª Cena con Causa contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito empresarial, gastronómico, del entretenimiento y la comunicación, entre ellas Abel Hernández, fundador de Grupo Chic Cuisine; Alfredo Hong, empresario restaurantero de China Girl; Francisco Bolaños, director general de Arcos Dorados México; Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Infantil Ronald McDonald México; Juana Ramírez, presidenta de Grupo SOHIN; y Xavier López Ancona, presidente de KidZania, entre otros invitados que se sumaron a esta iniciativa.

“Detrás de cada tratamiento médico hay una familia que enfrenta cambios importantes en su vida y que necesita apoyo para atravesar ese proceso. Por eso, la participación de nuestros aliados es tan valiosa, su confianza y generosidad nos permiten acompañar a más familias y ofrecerles un lugar donde puedan encontrar tranquilidad mientras sus hijos reciben atención médica. Esta Cena con Causa es una oportunidad para agradecer año con año a quienes hacen posible nuestra labor y refrendar que, cuando empresas y sociedad civil trabajamos juntos, podemos generar un impacto significativo en la vida de las familias”, señaló María Gabriela Gatica Laborde, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald México.

Casa Ronald McDonald celebra su 27ª Cena con Causa Foto: Cortesía

En México, el acceso a servicios médicos especializados puede requerir que las familias se trasladen lejos de sus comunidades de origen, lo que implica retos económicos, logísticos y emocionales. Frente a esta realidad, Casa Ronald McDonald México trabaja para reducir algunas de estas dificultades y procurar que madres, padres y cuidadores puedan permanecer cerca de sus hijos durante sus tratamientos.

Para ello, la organización cuenta con distintos programas, entre ellos las entre ellos las Casas Ronald McDonald, las Salas Familiares, y programa de alimentación balanceada que responden a necesidades específicas y buscan ofrecer apoyo a las familias en diferentes momentos de su experiencia de atención médica.

La continuidad de estos programas depende, en buena medida, de una red de colaboración en la que cada aportación suma, las alianzas con empresas, organizaciones y personas comprometidas permiten a Casa Ronald McDonald México mantener sus servicios, fortalecer su capacidad de atención y continuar trabajando para que las dificultades económicas o la distancia no representen una barrera para las familias y no exista un abandono del tratamiento.

Con la celebración de su 27ª Cena con Causa, Casa Ronald McDonald México reconoce a quienes se han sumado a su misión y reafirma la importancia de construir alianzas de largo plazo en favor de las familias que enfrentan enfermedades infantiles. La organización invita a más empresas y miembros de la sociedad civil a conocer su labor y sumarse a esta causa, convencida de que acompañar a una familia también significa contribuir a que pueda concentrar sus esfuerzos en lo más importante: la recuperación y el bienestar de sus hijos.

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Sobre Casa Ronald McDonald México

Casa Ronald McDonald México es una organización que brinda apoyo integral a familias con niñas, niños y adolescentes diagnosticados con alguna enfermedad compleja y son derivados a hospitales de tercer nivel en las grandes ciudades. que reciben tratamiento médico fuera de su lugar de residencia. A través de sus casas y salas familiares, ofrece un espacio cercano a hospitales donde las familias pueden hospedarse, descansar y mantenerse unidas durante momentos especialmente complejos.

Su labor parte de una convicción clara: cuando una familia enfrenta la enfermedad de un hijo, estar juntos no es un lujo, es una necesidad. Por ello, la familia es el centro de toda la labor de la Fundación, desde la filosofía de atención del cuidado centrado en la familia, acompañándola a lo largo de todo el proceso, contribuyendo a que cada niña, niño y adolescente pueda acceder a su tratamiento en mejores condiciones, promoviendo una atención más humana.

Con 3 casas y 6 salas familiares en todo el País, Casa Ronald McDonald México ha impactado a miles de familias, fortaleciendo su bienestar emocional y brindándoles el apoyo necesario para atravesar uno de los momentos más desafiantes de sus vidas.

La familia siempre está.