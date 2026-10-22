HYROX: ¿Qué es y cómo prepararse?

Esto es el HYROX Foto: Cortesía

En el mundo del fitness, cada vez más personas buscan entrenamientos que les permitan medir su progreso, superar sus propios límites y encontrar nuevos desafíos. HYROX responde a esta tendencia con una competencia que combina carrera y ejercicios funcionales en un formato estandarizado, diseñado tanto para atletas profesionales como para aficionados que quieren llevar su condición física al siguiente nivel.

Creado en Hamburgo en 2017, HYROX propone un reto que exige resistencia, fuerza y capacidad para mantener el ritmo a lo largo de toda la competencia. El formato consiste en correr ocho kilómetros, divididos en ocho tramos de un kilómetro, intercalados con ocho estaciones de entrenamiento funcional: SkiErg, empuje y arrastre de trineo, burpees con salto, remo, caminata con peso, desplantes con saco y wall balls.[1]

Ante este desafío, la preparación comienza mucho antes de la línea de salida, incorporar el entrenamiento a la rutina diaria, desarrollar una base de resistencia y trabajar la fuerza funcional son pasos cruciales para quienes ya tienen una competencia en el calendario o están considerando participar por primera vez.

La constancia es el punto de partida, antes de buscar velocidad o aumentar la intensidad, es importante construir una rutina de entrenamiento que permita trabajar progresivamente la resistencia cardiovascular y la fuerza. Alternar sesiones de carrera con ejercicios funcionales ayuda a familiarizarse con las exigencias de HYROX y a desarrollar las capacidades necesarias para completar sus distintas etapas.

Otro aspecto importante es practicar los movimientos que forman parte de la competencia, el empuje y arrastre de trineo, los burpees, el remo, las caminatas con peso y los desplantes requieren esfuerzo muscular y control del movimiento. Incluirlos en las sesiones de entrenamiento permite conocer mejor cada ejercicio y prepararse para pasar de correr a trabajar la fuerza, y viceversa, durante la carrera.

La gestión del esfuerzo también forma parte del reto, HYROX exige mantener el rendimiento durante ocho rondas que combinan carrera y trabajo funcional. Por eso, entrenar de manera progresiva y aprender a distribuir la energía a lo largo de la sesión puede ayudar a evitar que el cansancio comprometa el desempeño en las últimas estaciones. La preparación debe adaptarse al nivel físico de cada persona, con el acompañamiento de profesionales que orienten el proceso.

Para quienes buscan una guía especializada, Sport City se ha convertido en la primera cadena de gimnasios en México con HYROX Training Club, el primero certificado en su clase en México. Sus programas están diseñados específicamente para preparar el cuerpo para este tipo de competencia, con entrenamientos supervisados por coaches certificados en sus clubes. Así, tanto quienes ya se inscribieron como quienes apenas exploran esta disciplina pueden encontrar un espacio para trabajar sus capacidades y avanzar hacia sus objetivos.

La popularidad de HYROX también refleja una manera distinta de vivir el fitness: más allá de entrenar por apariencia, se trata de desarrollar habilidades que permitan enfrentar desafíos concretos, medir avances y compartir objetivos con otras personas e inclusive preparar al cuerpo para un envejecimiento saludable.

Desde su primera edición, con 650 participantes en 2017, la competencia ha crecido hasta reunir a más de 175,000 atletas durante la temporada 2023/24, consolidándose como un fenómeno internacional.[2]

Prepararse para HYROX no significa entrenar al máximo todos los días, sino construir una rutina sostenible, reconocer el propio punto de partida y avanzar con disciplina. Ya sea para buscar una marca personal o para experimentar por primera vez una competencia de este tipo, el primer paso es integrar el movimiento a la vida cotidiana y convertir cada entrenamiento en una oportunidad para llegar más lejos.

Sobre Sport City

Sport City es una empresa mexicana comprometida con impulsar un ecosistema de soluciones wellness a través de la actividad física. Tiene 24 clubes distribuidos en las principales ciudades del país. Sport City busca crear un impacto positivo en los individuos a la par de contribuir en el bienestar de las comunidades en donde se encuentra. Además, se capacita a los entrenadores del mañana a través de la Sport City University, la cual ofrece un programa para impulsar la salud con entrenadoras y nutriólogos expertos. Sport City también desarrolló la app Shift la cual te acompaña a donde vayas con clases virtuales de entrenadores profesionales y certificados. Sport City cuenta con instalaciones de primer nivel, instructores altamente capacitados, tecnología y una amplia oferta para el entrenamiento, la nutrición y la salud de las personas. Sport City pertenece a Grupo Martí, una organización que ofrece proyectos como Emoción Deportiva, City Café, Shift y SCU Sport City University.