Un fin de semana de Corea en México: K-Beauty y LG Cosmetics

K-Expo presentó a las marcas más reconocidas del skincare coreano Foto: Cortesía

Durante el fin de semana que inició el viernes 25 de septiembre las puertas del WTC en Ciudad de México se llenaron de lo más amplio y novedoso del K-Style al recibir marcas de belleza, moda, entretenimiento, gastronomía y nuevas alianzas entre México y estas nuevas tendencias. Se contó con la participación de empresas como Kia, Netflix, LG H&H, Samsung Electronics, LG Electronics, CJ heilJedang y Amorepacific. En el mundo de la belleza LG Cosmetics participó con Davatta, la compañía que representa la marca en México con una amplia presencia internacional en el K-Beauty.

El maquillaje y el mundo del skincare cada vez está más cerca y cada día forma parte del estilo de vida de miles de personas, se trata de un fenómeno que crece todos los días. Tan sólo en América Latina se estima que el valor de las ventas de skincare coreano aumentó 135% en el último par de años. En perspectiva global México y Brasil son de los principales impulsores del fenómeno que está cambiando la rutina de día y noche y la piel de cientos de mujeres y hombres.

K-Expo presentó a las marcas más reconocidas del skincare coreano Foto: Cortesía

La K-Expo vino a reflejar la evolución del fenómeno que vivimos día con día, además de ofrecer una amplia variedad de productos de belleza, personajes, moda y nuevas propuestas del K-pop en las generaciones actuales. Este fenómeno solo es una muestra de cómo el avance de las expresiones culturales coreanas han logrado integrarse entre sí y construir nuevas experiencias de consumo para todos.

Davatta busca desarrollar y distribuir marcas internacionales en México

El crecimiento del skincare coreano en México representa una oportunidad para empresas como Davatta, quienes se encargan de desarrollar y distribuir marcas internacionales en México. Se trata de una oportunidad para incorporar nuevas categorías y experiencias con el K-Style.

K-Expo presentó a las marcas más reconocidas del skincare coreano Foto: Cortesía

Asimismo, el crecimiento del K-Beauty no solo refleja la belleza y la búsqueda de nuevas rutinas de cuidado de la piel sino un complemento ideal entre la cultura del bienestar y las tendencias coreanas.

El evento tuvo la presencia de Lee Sun-joo, CEO global de LG Household & Health Care y esto solo fue un reflejo de la dimensión internacional del evento. Lee Sun-joo asumió el cargo durante el 2025 y ha encabezado la transformación global de LG H&H con una inspiración inclinada hacia la belleza y bienestar de las personas fundamentada con la ciencia y con una gran atención en regiones de alto crecimiento.

K-Expo presentó a las marcas más reconocidas del skincare coreano Foto: Cortesía

Eventos y esfuerzos como la K-Expo México no tratan de solo exponer productos coreanos: es una muestra de la nueva forma de consumo de cultura, entretenimiento y belleza de la que México está siendo parte en este momento, además de convertirse en uno de los mercados más importantes del K-Style.