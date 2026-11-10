Casa Ronald McDonald: así ayuda el Gran Día a niños con enfermedades graves

Gaby Gatica explica cómo el Gran Día ayuda a Casa Ronald McDonald México, qué servicios ofrece a familias con niños enfermos y cómo participar. Especial

El acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades complejas va mucho más allá de los tratamientos médicos. Para muchas familias, recibir un diagnóstico significa también trasladarse a otra ciudad, encontrar un lugar donde hospedarse, cubrir gastos de alimentación y enfrentar emocionalmente una situación para la que nadie está preparado.

En ese contexto, Casa Ronald McDonald México trabaja para que las familias no tengan que atravesar solas una crisis de salud. A través de sus casas, salas familiares y programas de acompañamiento, la organización busca reducir las barreras que dificultan la atención médica infantil y contribuir a que los pacientes continúen con sus tratamientos.

Una de las iniciativas que permite financiar esta labor es el Gran Día, una jornada solidaria impulsada por McDonald’s que destina el 100% de la utilidad de la venta de Big Mac a causas sociales.

En entrevista, Gaby Gatica, representante de Casa Ronald McDonald México, explicó cómo funciona esta iniciativa, qué impacto tiene en las familias y cuáles son las distintas maneras de sumarse a la organización.

¿Qué es el Gran Día y cómo ayuda a Casa Ronald McDonald?

El Gran Día es una iniciativa que lleva más de 27 años en México y que busca recaudar fondos para apoyar causas sociales. Para Gatica, su importancia radica en convertir una compra cotidiana en una oportunidad para contribuir directamente a una labor solidaria.

“El 100% de la utilidad de un Big Mac [...] se dedica a una causa social como la de Casa Ronald McDonald México”, explicó.

La edición de 2026 contempla como beneficiarias a Casa Ronald McDonald México y Junior Achievement, organización enfocada en desarrollar habilidades para la vida entre jóvenes.

La mecánica contempla cupones físicos y digitales, cuyos folios permiten registrar los canjes realizados en los restaurantes y posteriormente efectuar el corte de los recursos destinados a las organizaciones participantes.

De acuerdo con Gatica, el dinero recaudado llega directamente a las cuentas de las instituciones beneficiarias.

Gaby Gatica explica cómo el Gran Día ayuda a Casa Ronald McDonald México, qué servicios ofrece a familias con niños enfermos y cómo participar. Cortesía

Casa Ronald McDonald: acompañamiento para familias con niños enfermos

Uno de los aspectos que Gaby Gatica destacó durante la conversación es que una enfermedad infantil impacta a toda la familia, especialmente cuando el tratamiento requiere trasladarse lejos del hogar.

“Cuando un niño enferma, enferma toda la familia”, recordó al citar una reflexión de la fundadora de la organización, la doctora Audrey Evans.

Casa Ronald McDonald México ofrece servicios que buscan facilitar la estancia de las familias durante los procesos médicos. Entre ellos se encuentran hospedaje, alimentación, transporte entre las casas y hospitales, acompañamiento psicológico, actividades recreativas y espacios de convivencia.

Las familias reciben una habitación con baño completo que se convierte en su hogar temporal durante el tiempo que lo necesiten.

La organización también atiende casos de alta complejidad, incluidos pacientes que requieren trasplantes de riñón, hígado o médula ósea, además de niñas y niños con enfermedades raras y secuelas de quemaduras.

Gatica subrayó que estos servicios pueden marcar una diferencia importante para que las familias no abandonen sus comunidades ni interrumpan los tratamientos.

¿Cuántas familias ayuda Casa Ronald McDonald en México?

Las cifras compartidas por Gaby Gatica reflejan el alcance de la organización.

Durante 2025, más de 17 mil familias tuvieron acceso a alguno de sus servicios o programas, lo que se tradujo en acompañamiento para 11 mil 365 niñas, niños y adolescentes.

Además, la entrevistada señaló que, en 29 años de operación, Casa Ronald McDonald México ha atendido aproximadamente a 192 mil niñas, niños y adolescentes.

El Gran Día representa una oportunidad para ampliar esa cobertura. Según Gatica, los recursos de esta iniciativa permiten que alrededor de 2 mil niñas, niños y adolescentes puedan acceder a los programas de la organización.

“Son 2 mil familias que van a poder tener un acompañamiento cercano”, explicó.

¿Cómo participar en el Gran Día 2026?

La iniciativa contempla distintas maneras de colaborar. Una de ellas es adquirir cupones de Big Mac, que pueden comprarse anticipadamente y utilizarse posteriormente en los restaurantes participantes.

Durante la entrevista, Gatica explicó que la preventa comenzó el 12 de octubre y que los cupones pueden adquirirse tanto en restaurantes como mediante la fundación.

También invitó a las personas que no desean consumir hamburguesas a comprar los productos y regalarlos, de manera que la contribución llegue igualmente a las causas beneficiarias.

La entrevistada señaló que los cupones de la campaña tienen un precio de preventa de 119 pesos, frente a un precio habitual aproximado de 140 pesos por el producto mencionado.

Además, existen otras formas de apoyar a Casa Ronald McDonald México:

Realizar donativos económicos.

Participar como voluntario.

Donar tiempo para actividades con las familias.

Comprar productos con causa.

Organizar colectas de materiales escolares y artículos para manualidades.

Participar en eventos y actividades de la organización.

Difundir la labor de Casa Ronald McDonald entre familiares y amigos.

“En un México como el que hoy estamos viviendo, yo te diría lo más importante es que volvamos a ver al de al lado y le tendamos la mano”, expresó Gatica.

La organización cuenta con tres casas regionales: una en el sur de la Ciudad de México, otra en el Estado de México y una más en Cholula, Puebla. También opera salas familiares en hospitales y programas de acompañamiento mediante actividades recreativas y educativas.

Para conocer más sobre las formas de colaboración, las personas interesadas pueden visitar el sitio oficial: www.casaronaldmcdonald.org.mx.

La historia detrás del Gran Día recuerda que ayudar no siempre implica realizar grandes aportaciones. En ocasiones, una compra, unas horas de voluntariado o compartir información pueden convertirse en una forma concreta de acompañar a familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.