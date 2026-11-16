Gusano barrenador afecta a más de 11 mil perros en México; surgen nuevas alternativas de tratamiento

Gusano barrenador en perros: ¿cuántos casos hay en México y cómo identificarlo? Foto: Cortesía

El gusano barrenador del ganado, una plaga asociada principalmente con animales de producción, representa también un problema sanitario para los perros en México.Entre el 20 de noviembre de 2024 y el 4 de octubre de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) registró 46 mil 188 casos en animales, de los cuales 11 mil 725 correspondieron a perros.

De acuerdo con la información difundida por MSD Salud Animal, la presencia de esta infestación en perros se ha documentado en al menos 30 entidades del país, situación que plantea nuevos desafíos para la atención veterinaria y la protección de los animales de compañía.

El gusano barrenador provoca una infestación conocida como miasis, ocasionada por larvas que se alimentan del tejido vivo de los animales. Su detección y tratamiento oportunos son fundamentales para evitar complicaciones.

Ante este escenario, MSD Salud Animal informó que Bravecto Masticable, un antiparasitario utilizado para el control de pulgas, garrapatas y ácaros, cuenta ahora con una nueva indicación aprobada en México para el tratamiento y control de infestaciones por larvas del gusano barrenador en perros.

Según la compañía, se trata de la primera indicación de este tipo aprobada en el país. En el estudio clínico presentado como respaldo, todas las larvas vivas evaluadas fueron eliminadas a las 24 horas de administrado el tratamiento.

“Hace dos años, pocos relacionaban al Gusano Barrenador con el perro de casa. Hoy es parte de la realidad de muchas familias, y eso nos obliga a evolucionar junto con los médicos veterinarios”, señaló Fabiano Hideto Ikejiri,director general de MSD Salud Animal en México.

La detección temprana, clave para evitar complicaciones

Las actividades al aire libre, como paseos y visitas a parques, contribuyen al bienestar físico y emocional de los perros. Sin embargo, también pueden exponerlos a factores externos y lesiones que no siempre resultan visibles para sus tutores.

Jacqueline Coyoli,coordinadora técnica de la Unidad de Animalesde Compañía de MSD Salud Animal en México, destacó la importancia de contar con medidas de protección adecuadas y mantener el acompañamiento de un médico veterinario.

Gusano barrenador en perros: ¿cuántos casos hay en México y cómo identificarlo? Foto: Cortesía

Entre las recomendaciones difundidas por la compañía se encuentran revisar la piel y el pelaje después de cada paseo, mantener vigentela protección contra parásitos externosy atender oportunamente cualquier herida.

La presencia de secreciones, mal olor o larvas en una lesión constituye una señal de alerta que requiere valoración veterinaria. En estos casos, se recomienda evitar la automedicación y no intentar retirar las larvas por cuenta propia.

Identificación digital, otra herramienta para la protección animal

Además de los riesgos sanitarios, la identificación de los perros constituye una medida importante de tenencia responsable, particularmente, cuando realizan actividades fuera del hogar.

En este contexto, MSD Salud Animal también presentóBravecto Geo ID, una placa inteligente de identificación que incorpora un código QR único.

El dispositivo permite que una persona que encuentre a un perro extraviado consultelos datos de contacto y la información de salud previamente registrados por sus tutores. Al escanear el código, se envía una notificación por correo electrónico a la familia con la ubicación del escaneo.

Camilo Arbeláez, gerente de Marketing de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal México, señaló que la incorporación de estas herramientas responde a la necesidad de ampliar las alternativas de protección frente a los riesgos que enfrentan los perros.

La aparición de nuevas amenazassanitarias refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica, la atención veterinaria y la participación de los tutoresen el cuidado cotidiano de sus animales.

En particular, la presencia del gusano barrenador en perros evidencia la necesidad de prestar mayor atención a las heridasy lesiones, inclusocuando parecen menores,y de buscar atención profesional ante cualquier signo de infestación.