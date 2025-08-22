Literatura UNAM publica Poesía 01 2025, primer volumen de una nueva colección

Poesia. El reciente libro.

La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura (DLFL) de la UNAM presenta Poesía 01 2025, una antología que inaugura la colección Poesía, destinada a ofrecer un panorama representativo de la creación poética en lengua española en América Latina.

El volumen fue concebido, antologado y prologado por la escritora mexicana Myriam Moscona (Ciudad de México, 1955). Incluye a 27 poetas de nueve países latinoamericanos: México, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. La selección reúne voces de diversas generaciones con el objetivo de propiciar un diálogo entre trayectorias consolidadas y nuevas propuestas.

La antología presenta una voz central de larga trayectoria por cada país, acompañada de dos poetas más jóvenes, muchos menores de 50 años. Las voces centrales son Coral Bracho (México), José Kozer (Cuba), Jeannette Miller (República Dominicana), Rafael Cadenas (Venezuela), Giovanni Quessep (Colombia), Mario Montalbetti (Perú), Raúl Zurita (Chile), Circe Maia (Uruguay) y María Negroni (Argentina).

Esta colección continúa la línea iniciada en 2009 por Rosa Beltrán durante su gestión como directora de Literatura UNAM, con la publicación de Sólo cuento, Crónica y El ensayo. El objetivo es ampliar el espacio editorial para géneros más allá de la novela. Con Poesía se incorpora un cuarto eje que refuerza la presencia de géneros que han recibido menor atención en el mercado y reafirma el compromiso universitario con la pluralidad literaria.