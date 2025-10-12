El Premio de Poesía Joven Vaso Roto 2025 es para Rubén Esparza por “Los cuadernos del agua”

Premio. El poeta regiomontano Rubén Esparza Arizpe.

Vaso Roto Ediciones, vanguardia poética de Hispanoamérica y España, entregó el tercer Premio de Poesía Joven Vaso Roto al poeta regiomontano Rubén Esparza Arizpe por Los cuadernos del agua, obra que “con altura lírica y dimensión ética, se trata de una escritura que trasciende lo íntimo para abarcar con consciencia las distintas formas de ser y estar en el río de la realidad”.

El Premio para jóvenes escritores de 18 a 28 años busca promover el talento emergente en el mundo de la poesía, fomentar la creación literaria y apoyar a nuevas voces que luchan por encontrar un espacio para ser escuchadas y difundidas a un público más amplio.

Lanzado por iniciativa de la también poeta y traductora Jeannette L. Clariond -fundadora de Vaso Roto- en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Monterrey, el galardón consiste en la publicación de la obra y un monto económico de 4 mil euros.

La convocatoria del tercer Premio de Poesía Joven Vaso Roto para jóvenes escritoras y escritoras de Hispanoamérica y España fue muy exitosa ya que se recibieron cerca de 300 manuscritos inéditos de poemas en español.

El jurado calificador estuvo integrado por los poetas María García Zambrano, Luis Armenta Malpica y la ganadora anterior, la española Edurne Batanero; quienes destacaron que la poesía del ganador “es un libro orgánico y bien estructurado que se cimienta sobre la imagen del agua, un lugar común en la poesía que, sin embargo, se enriquece y transforma a través del paradigma científico y de las distintas miradas posibles mediante la memoria y la reflexión más filosófica”.

La premiación se realizó este domingo 12 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

Sobre Rubén Esparza Arizpe (México, 1997)

Es licenciado en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestro en Música por el Real Conservatorio de Amberes.

En 2023 fue ganador del primer lugar en el Certamen de Literatura Joven Universitaria de la UANL, en la categoría de poesía. Ese mismo año fue becario del Centro de Creación Literaria de dicha institución, donde participó activamente en la creación de Filamento, revista dedicada a la difusión de la escritura joven universitaria. Asimismo, formó parte de la segunda generación del Diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus poemas han sido incluidos en diversas publicaciones, entre ellas las antologías Fuego cansado (2021) y Romper el horizonte (2024), así como en la revista Punto de partida y Plana poética.

Poemas (Extractos)

Sobre las maneras del agua

Yo también sueño ser desbordado por sus ríos

de sol cada mañana.

Ser abrezado y sujeto por sus tersas manos de agua

como quien espera le tiendan, dulcemente

una tregua las tormentas.

Sueño con estar náufrago en su abrazo

con recorrer las distintas maneras de verdecer los pastos

y de cubrir las montañas con el mar anterior a este desierto.

Enteramente en el ahora

yo también ansío el desborde de esta copa que se llena.

Ser llamado a recorrer por su voz el camino

hasta llegar al mar.

fondo

como un vaso que se llena

o se vacía

transparente

de cardúmenes envueltos en espuma

o migraciones de rayas sobre el cuerpo

una y otra vez como chapoteo

de brillo y matiz

azul

se pronuncia a su lado o burbujeo

se dice remolino que se rompe en la lengua