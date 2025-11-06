Todo listo para “La Sinfonía de la Memoria” en el Auditorio Nacional

Director. El músico Rodrigo de la Cadena.

Todo está listo para el estreno de La Sinfonía de la Memoria, el magno concierto sin precedentes con el que Rodrigo de la Cadena se presentará este domingo 9 de noviembre en el Auditorio Nacional, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Xalapa, una de las agrupaciones sinfónicas más prestigiosas de América Latina

.Este espectáculo monumental —concebido, producido y protagonizado por un artista independiente, sin disquera ni campañas de marketing, pero con una trayectoria construida a base de constancia, trabajo y amor al público— representa un hito en la música mexicana contemporánea

UN HOMENAJE A LOS GRANDES MAESTROS DEL BOLERO

A lo largo de más de dos horas de música, Rodrigo de la Cadena rendirá tributo a once de los más grandes compositores de la historia de México: María Grever, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Vicente Garrido, Luis Demetrio, Álvaro Carrillo, Emma Elena Valdelamar, Roberto Cantoral, Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.

Cada uno tendrá su propio “universo escénico” dentro del espectáculo, con una propuesta artística que combina orquesta sinfónica, teatro visual, inteligencia artificial y proyecciones inmersivas, convirtiendo el escenario en un altar de memoria musical.

UN CONCIERTO INÉDITO

“La Sinfonía de la Memoria nace de la convicción de que los compositores no mueren cuando los lloramos… sino cuando dejamos de cantarlos. México tiene una relación única con sus muertos. Los honra con música, con luz, con pan y con papel picado. No los sepulta: los invita a cenar cada noviembre. Este espectáculo es, en el fondo, un altar. Un altar sin incienso, pero con orquesta; sin velas, pero con luces que laten al ritmo de cada melodía".

Con estas palabras, Rodrigo de la Cadena define el espíritu de su proyecto, que une arte, tecnología y la tradición mexicana del recuerdo.

El concierto marca un récord histórico para un artista independiente, pues está a punto de agotar localidades, demostrando que la fidelidad del público y la fuerza del trabajo constante pueden más que cualquier maquinaria comercial o éxito radiofónico.

La Sinfonía de la Memoria

Auditorio Nacional, Ciudad de MéxicoDomingo 9 de noviembre de 2025

Rodrigo de la Cadena y la Orquesta Filarmónica de Xalapa

