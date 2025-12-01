Investigadores de la UAM analizan despojo territorial y explotación de recursos

FIL Presentan libro colectivo de la UAM sobre políticas de despojo y disputas territoriales en México, en FIL GDL. (Michaell Rivera Arce/UAM)

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentan Procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación, coordinado por el doctor Ignacio López Moreno, profesor del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la esta casa de estudios.

Este título analiza el impacto social y ambiental derivado de los proyectos impulsados durante el sexenio anterior y la actual administración, con atención a cómo diversas comunidades enfrentan procesos de despojo territorial asociados a obras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

La edición, a cargo de la UAM, reúne investigaciones que examinan la continuidad de modelos extractivos y el peso de las políticas públicas en la reorganización del territorio. El objetivo central consiste en abrir un debate sobre las bases materiales de estos proyectos y la capacidad comunitaria para sostener formas de vida ante presiones económicas y estatales.

El coordinador explicó que el trabajo da cuenta de cómo las políticas actuales no rompen con los modelos previos, sino que mantienen y, en algunos casos, amplían dinámicas de despojo territorial y explotación de recursos. Señaló que estos procesos afectan a comunidades y ecosistemas, lo que obliga a revisar la narrativa gubernamental sobre desarrollo y bienestar.

El libro toca temas como los megaproyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A lo largo de sus páginas se exponen cómo estas obras reconfiguran amplias zonas del país y alteran formas de propiedad, uso del suelo y control de recursos.

López Moreno sostuvo que la caída del modelo de Estado-nación y la afirmación de políticas neoliberales favorecieron un marco normativo que debilitó al Estado social y facilitó procesos de transferencia de bienes comunes y recursos públicos hacia empresas privadas, en especial corporaciones transnacionales. Consideró que esta fase del capitalismo se distingue por la solidez legal del despojo, apoyada en reformas que modificaron sistemas de propiedad y administración del territorio.

Indicó que el despojo adopta diversos mecanismos y afecta sobre todo a comunidades rurales e indígenas, además de sectores empobrecidos en zonas urbanas. Señaló que las reformas agrarias, mineras, comerciales y energéticas constituyen una estructura legal que posibilita la extracción intensiva de recursos, lo que modifica las relaciones de poder y produce fuertes desigualdades económicas.

El autor también aborda la respuesta de comunidades y movimientos sociales, que mantienen procesos de defensa del territorio y de organización política. Estas acciones configuran un campo de disputa entre intereses corporativos y proyectos de vida locales, lo que convierte al territorio en el eje de una confrontación de largo alcance.

Para López Moreno, la presentación del libro en la FIL Guadalajara marca un momento importante para ampliar la discusión sobre el modelo de desarrollo que opera en México. Afirmó que este foro permite proyectar investigaciones de carácter crítico hacia públicos amplios, más allá del ámbito universitario.

La llegada de esta obra, agregó, coincide con el creciente debate nacional sobre los impactos derivados de los megaproyectos federales, porque busca situar en el centro del análisis los procesos de despojo que acompañan estas obras y la necesidad de comprender sus efectos sobre la vida comunitaria y la organización territorial.

