El Festival de Música de Morelia, “un espectáculo imperdible”: Verónica Bernal

Música. Habrá conciertos y recitales con música barroca, música de cámara… (Asaid Castro)

La presentación de “Carnaval Barroco” a cargo de Le Poème harmonique, así como las interpretaciones del ganador del Premio Paganini para violinistas y del Premio Santander de Piano son algunos de los momentos más esperados del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez 2026

“Es un espectáculo imperdible”, invita la directora del evento, Verónica Bernal, en entrevista.

Del 13 al 22 de noviembre, en distintos escenarios de la capital de Michoacán, se realizará la 38 edición de este Festival musical, dedicado a Asia en esta ocasión.

“El Consejo Artístico, desde el año pasado, decidió dedicarlo a un continente, (1:05) a miras de los 40 años del festival en 2028”, explica.

Entre conciertos y recitales con música barroca, música de cámara y música contemporánea, se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas con Francia, 125 años con Austria y 60 años con Australia.

Además, la programación contempla actividades académicas, encuentros y experiencias de formación e intercambio entre artistas, estudiantes y comunidades, así como un ciclo especial para el público infantil. En total participarán artistas y grupos musicales de 13 países.

“Siempre las extensiones son parte importante, buscando principalmente los tres pilares del festival: una es que traemos lo mejor de la música de concierto del mundo a México; la segunda, que para nosotros es fundamental, es lograr que estos grandes artistas den masterclass o cursos a los chicos estudiantes de música de nuestro país, este año tenemos 12 masterclasses”, señala Verónica Bernal

“El tercero son los proyectos sociales con los niños y niñas, donde a través de la música su vida ha cambiado. Llevamos 12 años trabajando en cuatro comunidades con orquesta, con coros, dando clases donde a través de la música, el crimen organizado no nos los toque”, continúa.

“Este es un proyecto 100% de tejido social, ya hemos tenido casos de éxito de chicos que han ingresado a Bellas Artes, pero aquí lo más importante es que hagamos ciudadanos de bien y el tema del autoestima de nuestros niños”.

Si bien el Festival se ha aplicado para formar parte de la iniciativa del Plan Michoacán, la directora indica que no han quedado seleccionados en ese programa todavía.

“Pero seguiremos, por supuesto, buscando. El 75% de hoy es gracias a la iniciativa privada, el otro 15% es los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, Profest, por ejemplo, en el tema federal, y el otro 10% de ingresos propios”, desglosa sobre los apoyos que mantienen vivo este evento.

PROGRAMA

En honor a Miguel Bernal Jiménez, cuyo legado da nombre a este Festival, Verónica Bernal informa que acaban de concluir los festejos conmemorativos por su 70 aniversario luctuoso.

“Tuvimos un coloquio maravilloso donde vino gente de todo el país, exalumnos de Miguel Bernal Jiménez hablaron de él como pedagogo, como escritor, como compositor, como director de orquestas, de coros, hablaron también toda la parte de la creación que hizo él de hacer la primera revista de Scola Cantorum, los Amigos de la Música”, recuerda sobre las actividades que hicieron del 4 al 10 de septiembre, como pre-festival en homenaje a Miguel Bernal Jiménez.

Posteriormente, en la inauguración del Festival, la Orquesta Sinfónica Nacional junto al maestro moreliano Ludwig Carrasco, van a tocar el Ballet El Chueco de Bernal Jiménez y en algunos programas también habrá obras del compositor.

Por otra parte, Verónica Bernal comenta que una forma de apoyar a los festivales es seguirlos en las redes sociales. “Esto es muy relevante para que también la iniciativa privada siga apoyando e invirtiendo en la cultura”, indica.

Si bien el Festival arranca oficialmente el 13 de noviembre, el jueves 15 de octubre habrá otro evento previo que se enmarca en una colaboración con el Festival Internacional Cervantino: en el Templo de San José, a las 8 pm, se presentará el Ensamble Pygmalion, de entrada gratuita.

El cierre será en el Palacio Municipal el 21 de noviembre, con un concierto de clausura a cargo de Florian Stortz + Aleks Myslek y, posteriormente el domingo 22 de noviembre en el 2do Patio Clavijero se despedirán del Festival el Ensamble Nomad + Pablo Garibay (evento gratuito con boleto).

Para adquirir boletos o más información sobre el Festival de Música de Morelia ingresa a la página web https://www.festivalmorelia.mx/ o sigue las redes de @fmusicamorelia

Hay un 30% de descuento en las entradas durante todo el mes de septiembre y 30% durante todo el mes de octubre únicamente para personas de la tercera edad, personas con discapacidad, maestros y alumnos.