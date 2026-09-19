El Formalismo como Cultura

Sam Pulitzer (EU 1984), presenta en su cuarta exposición en Gaga 20 mesas con decenas de imágenes que van de escultura, arquitectura o pintura prehistórica, antigua o Arte Moderno, grabados, dibujos, esquemas, mapas, ilustraciones científicas, etc. dispuestos en exhibidores de acrílico acompañados de párrafos seleccionados y subrayados de libros o textos de autores que van de Heródoto (ca484 a.C.-ca426 a.C.), Nicolas de Cusa (1401-64) o G.W.F. Hegel (1770-1831), a Le Corbusier (1887-1965), del antropólogo e historiador Jean-Pierre Vernant (1914-2007) a los Párrafos en Arte Conceptual, 1967, de Sol LeWitt (1928-2007); pensadores como Walter Benjamin (1892-1940), el psicólogo Marc-Alain Descamps (1930-2018), etc.
Pulitzer alude a la libre asociación entre imágenes y textos y la formación de conocimiento a partir de significados ocultos o tácitos o al explicar el todo por la parte y como estos procesos formales se tornan cultura, convencionalismos sociales, contradicciones o aberraciones éticas: George Cuvier (1769-32) fundador de la Anatomía Comparada describe la fisiología del porqué los animales rumiantes tienen pezuñas hendidas. Para Jean-Jacques Rousseau (1712-78), en Du Contrat Social, 1762, la soberanía (la gente unida) sólo conoce al cuerpo de la nación, pero no distingue los elementos que la forman; Honore de Balzac, en Ilusiones Pérdidas, 1837, los revolucionarios defensores de la “igualdad o muerte”, consintieron la creación de una nueva nobleza legitimada por Luis XVIII, cuyo comportamiento contradecía sus opiniones y viceversa, eliminando así toda lógica y ética a favor de poder y lucro.
Afín al Atlas Mnemosyne, 1924-29 de Aby Warburg, André Malraux y el Museo sin Paredes, 1947, o artistas como Josef Strau, Geoffrey Farmer, o John Baldessari, Matt Mullican y The Pictures Generation; Pulitzer en su exposición, Whim or Sentiment or Chance, 2018-19, en el Hamburger Bahnhof, Berlín, exhibió 7 dibujos en un corredor de acrílico y aluminio cuasi virtual que dificultaba su lectura; ahora, como sí operara en contra de las Discussion Islands de Liam Gillck, Sam crea un abierto y serpenteante pero difícil y saturado recorrido en sus mesas que cuestiona al museo, archivo, memoria, curaduría y epistemología institucionalizados, y al evocar la maqueta de una Bienal, Feria de Arte o expo colectiva, nos invita a establecer nuestras propias conexiones, pero también a criticar los alcances y pertinencia de toneladas de arte y artistas en la actual Era de la Información e Internet.
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