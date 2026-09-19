El Formalismo como Cultura

Argenetic : Vista y detalles en la Galería Gaga de la expo Skin and Bones de Sam Pulitzer (Eduardo Egea)

Sam Pulitzer (EU 1984), presenta en su cuarta exposición en Gaga 20 mesas con decenas de imágenes que van de escultura, arquitectura o pintura prehistórica, antigua o Arte Moderno, grabados, dibujos, esquemas, mapas, ilustraciones científicas, etc. dispuestos en exhibidores de acrílico acompañados de párrafos seleccionados y subrayados de libros o textos de autores que van de Heródoto (ca484 a.C.-ca426 a.C.), Nicolas de Cusa (1401-64) o G.W.F. Hegel (1770-1831), a Le Corbusier (1887-1965), del antropólogo e historiador Jean-Pierre Vernant (1914-2007) a los Párrafos en Arte Conceptual, 1967, de Sol LeWitt (1928-2007); pensadores como Walter Benjamin (1892-1940), el psicólogo Marc-Alain Descamps (1930-2018), etc.

Pulitzer alude a la libre asociación entre imágenes y textos y la formación de conocimiento a partir de significados ocultos o tácitos o al explicar el todo por la parte y como estos procesos formales se tornan cultura, convencionalismos sociales, contradicciones o aberraciones éticas: George Cuvier (1769-32) fundador de la Anatomía Comparada describe la fisiología del porqué los animales rumiantes tienen pezuñas hendidas. Para Jean-Jacques Rousseau (1712-78), en Du Contrat Social, 1762, la soberanía (la gente unida) sólo conoce al cuerpo de la nación, pero no distingue los elementos que la forman; Honore de Balzac, en Ilusiones Pérdidas, 1837, los revolucionarios defensores de la “igualdad o muerte”, consintieron la creación de una nueva nobleza legitimada por Luis XVIII, cuyo comportamiento contradecía sus opiniones y viceversa, eliminando así toda lógica y ética a favor de poder y lucro.

Afín al Atlas Mnemosyne, 1924-29 de Aby Warburg, André Malraux y el Museo sin Paredes, 1947, o artistas como Josef Strau, Geoffrey Farmer, o John Baldessari, Matt Mullican y The Pictures Generation; Pulitzer en su exposición, Whim or Sentiment or Chance, 2018-19, en el Hamburger Bahnhof, Berlín, exhibió 7 dibujos en un corredor de acrílico y aluminio cuasi virtual que dificultaba su lectura; ahora, como sí operara en contra de las Discussion Islands de Liam Gillck, Sam crea un abierto y serpenteante pero difícil y saturado recorrido en sus mesas que cuestiona al museo, archivo, memoria, curaduría y epistemología institucionalizados, y al evocar la maqueta de una Bienal, Feria de Arte o expo colectiva, nos invita a establecer nuestras propias conexiones, pero también a criticar los alcances y pertinencia de toneladas de arte y artistas en la actual Era de la Información e Internet.

IG: @egea.eduardo