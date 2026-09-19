Oferta cultural de la UNAM del 21 al 27 de septiembre de 2026

Concierto. Teresa Salgueiro, otrora la voz de Madredeus, se presenta en el Festival CulturaUNAM con un repertorio que repasa distintas etapas de su trayectoria artística.

Festival CulturaUNAM

Manifesto

De Julian Rosefeldt

El artista y cineasta alemán Julian Rosefeldt, se vale del cine, la instalación y la performance en esta videoinstalación de 13 canales protagonizada por Cate Blanchett. La actriz australiana encarna a una serie de personajes de contextos diversos —una maestra, una presentadora de noticias, una obrera, una titiritera y una persona sin hogar, entre otros— para interpretar fragmentos de manifiestos artísticos de los siglos XX y XXI. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, suprematismo, Fluxus y situacionismo, entre otras corrientes, cobran vida en una obra que recupera el espíritu original y provocador de aquellos textos, y plantea una pregunta que no ha envejecido y sigue sin respuesta: ¿puede el arte todavía transformar nuestra manera de mirar el mundo?

Hasta el 6 de diciembre

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

festival.culturaunam.mx$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Estreno en Latinoamérica

Festival CulturaUNAMÓpera | MéxicoAdriana MaterCon música de Kaija Saariaho y libreto de Amin MaaloufOrquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)Estudio de la Ópera de Bellas ArtesCoro StaccatoJosé Areán, director concertadorMarcelo Lombardero, director de escenaMarco Antonio Ugalde, director coral

La violencia y sus consecuencias son el eje de esta ópera original de Kaija Saariaho y cuyo libreto fue escrito por Amin Maalouf. Adriana es violada por Tsargo y queda embarazada a consecuencia de la agresión. A pesar de ello, decide tener a Yonas, su hijo. Años después, la relación entre ambos se fortalece a partir del amor filial, pero también subyace el temor de que la violencia que permeó sus vidas pueda repetirse. Temas tan complejos como la memoria, el trauma, la maternidad y la posibilidad de romper con el círculo de la violencia son la base de esta pieza.

Sábado 26 | 7 pm, y domingo 27 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

$400*

México-Letonia

OFUNAM 90 años | Reapertura Sala Nezahualcóyotl

Mischa Maisky con la OFUNAM

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Sylvain Gasançon, director titular

La reapertura de la Sala Nezahualcóyotl será uno de los eventos principales de las celebraciones del 475 aniversario de la UNAM. En el concierto inaugural del Festival CulturaUNAM, la Orquesta Filarmónica de la Universidad recibirá al violonchelista y rockstar letón Mischa Maisky, uno de los intérpretes más destacados de su generación. Un sold out garantizado.

Sábado 26 | 8 pm, y domingo 27 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festival.culturaunam.mx

Festival CulturaUNAM

Música Contra el Olvido | PortugalTeresa Salgueiro

Teresa Salgueiro, otrora la voz de Madredeus, se presenta en el Festival CulturaUNAM con un repertorio que repasa distintas etapas de su trayectoria artística. En su etapa como solista, la cantante lusa construyó una carrera en la que conviven las raíces de la música de su país y la búsqueda constante de nuevas posibilidades sonoras. En este recital propone un recorrido por la tradición musical portuguesa y sus disruptivas incursiones a otros géneros afines.

Domingo 27 | 7 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festival.culturaunam.mx

Primer piso: $1,000; orquesta y coro: $700; segundo piso: $500**

Danza

Festival CulturaUNAM

Instalación de videodanza

Argentina-Alemania-Grecia- MónacoVestigios del futuro

Nayeli Santos, dirección

A través de la disciplina de la videodanza, Marina Giancaspro, Sofía Pintzou, Emma Termo y Giselle Hauscarriaga exploran las tensiones del presente y la manera en que un tiempo marcado por la incertidumbre transforma nuestra relación con las generaciones que nos preceden y las que vendrán. La propuesta parte de una serie de preguntas sobre aquello que cambia y aquello que permanece: por suerte, hay cosas que cambian; por desgracia, hay cosas que no. El resultado es una reflexión escénica sobre la memoria, el tiempo y las transformaciones culturales.

Viernes 25, sábado 26, domingo 27, martes 29 y miércoles 30 | 6 pm

Museo Experimental El Eco

Sullivan 43, San Rafael

Sábado 26, domingo 27 y miércoles 30 | 4 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CUfestival.culturaunam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

Festival CulturaUNAM

Francia-México

Carro de Comedias

Ubú rey

De Alfred JarryMaribel Carrasco, adaptación

Mario Espinosa, direcciónProducción: Teatro UNAM

La ambición más pura y simple lleva a Madre Ubú a persuadir a Padre Ubú a que asesine al rey de Polonia y así apoderarse del trono. A partir de ese momento se instaura un régimen caracterizado por el absurdo, la violencia y la corrupción, todo esto mientras el joven príncipe Bugrelao planea una rebelión para recuperar el reino. La adaptación de Maribel Carrasco y la dirección de Mario Espinosa recuperan el espíritu irreverente de Alfred Jarry para crear, mediante el humor, la sátira y la música, una mirada crítica en torno a los mecanismos del poder y sus abusos.

Sábado 26 y domingo 27 | 11 am

Explanada de la FuenteCentro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festival.culturaunam.mx

ENTRADA LIBRE

Mayores de 12 años