Acciones de Moda 2025: “Springtime Wishes” y la magia del bosque en una obra de teatro

Springtime Wishes Foto: Alberto Newton

Acciones de Moda es una plataforma revolucionaria que redefine las reglas del mundo de la moda. Lejos de los tradicionales desfiles de alta costura, este evento, que se extiende por dos meses, presenta propuestas creativas que rompen con lo convencional. En su segunda muestra del 2025, Springtime Wishes se presenta con una propuesta única: una obra de teatro llamada Capítulo II: El Bosque Sabe, que combina moda, arte y naturaleza en una experiencia multisensorial.

El Bosque Sabe: Una obra de teatro que transforma la moda en ritual

Este segundo capítulo de Springtime Wishes, dirigida por la escritora y artista multidisciplinaria Ximena Prieto, lleva al espectador a un universo donde el bosque y las prendas de moda se fusionan en una historia de misterio y magia. La obra, presentada como parte de Acciones de Moda, fue protagonizada por 20 actores que dan vida a criaturas mitad humanas, mitad bosque. Estas criaturas visten prendas confeccionadas con 100% lino orgánico, una fibra natural que respira y envejece con belleza, lo que conecta directamente con la esencia de la naturaleza.

La historia se desarrolla en un escenario donde cada prenda se convierte en un ser vivo que guarda secretos, símbolos de la conexión entre lo humano y lo natural. En “El Bosque Sabe”, la moda no es solo un adorno; es un lenguaje ritual, una forma de contar historias. Las prendas, teñidas de manera natural con pigmentos extraídos de plantas, flores y raíces, evocan la elegancia medieval pero con una visión contemporánea, creando una estética poética y mística.

Paola Ayala y María José Jiménez: Las mentes creativas detrás de Springtime Wishes

La marca Springtime Wishes fue fundada por Paola Ayala, quien inspirada por los mitos y leyendas del bosque, busca dar vida a historias que habitan entre lo real y lo imposible. Para Paola, la naturaleza es el eje central de la moda, no solo como fuente de inspiración, sino como un ente vivo que interactúa con los diseños.

A su lado, María José Jiménez, diseñadora de vestuario y co-creadora de Springtime Wishes, transforma esta visión en forma y textura. Con una carrera de más de ocho años en la industria de la moda, María José logra plasmar la magia de Paola en cada pieza, creando prendas que no solo son para ser vistas, sino para ser vividas.

El Bosque Sabe es mucho más que una muestra de moda; es una reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. El escenario se convierte en un espejo del alma de Springtime Wishes, con cada escena representando una ofrenda, un tributo a lo místico y lo sagrado en lo natural. Las criaturas que habitan el bosque están vestidas con prendas que son fragmentos de su entorno, una metáfora de cómo la moda y la naturaleza están intrínsecamente conectadas.

Créditos y Producción: Una colaboración de mentes creativas

La producción de esta obra no solo es un testimonio de la moda como arte, sino también del trabajo colaborativo entre creativos de diversas disciplinas. Con la participación de Monse Castera, Ana Portugal, Sarai Rios, Paulina Olea, Adrian Fierro, y Karina Sánchez, el equipo detrás de Momoroom ha logrado crear una plataforma donde la moda, la música, el teatro y las artes visuales se encuentran para dar vida a experiencias únicas.

La iluminación de Rodrigo Prieto y Leo Aguirre, la escenografía de María José Jiménez, y la música de Andrés Lupone suman capas a la atmósfera de la obra, mientras que el maquillaje de Efren Espinoza y el cabello de Mariana Palacios Maltos completan el look de los personajes, brindando a los asistentes una inmersión total en este mundo onírico.