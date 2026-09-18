Ana Clara Muro aborda el VPH y la intimidad desde la poesía en Electrocauterización

Hablar de las enfermedades de transmisión sexual en la literatura todavía no es una práctica frecuente. Mucho menos cuando se hace desde una perspectiva íntima, corporal y alejada de los discursos que suelen rodear a estos padecimientos. En Electrocauterización: Algo como una llama, Ana Clara Muro convierte la experiencia del virus del papiloma humano (VPH) en materia poética para hablar del cuerpo, la sexualidad, el miedo y la manera en que una enfermedad puede modificar la relación de una persona consigo misma.

El poemario fue ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025 y es publicado por el Fondo de Cultura Económica. En sus páginas, la voz poética se enfrenta a una experiencia en la que la intimidad deja de sentirse como un territorio propio y comienza a estar atravesada por diagnósticos, procedimientos médicos y la intervención de otras personas sobre el cuerpo.

Desde el propio título, Electrocauterización remite a uno de los procedimientos utilizados para tratar determinadas lesiones. Sin embargo, en el libro el término adquiere una dimensión que va más allá de lo médico: se convierte también en una imagen de la marca que deja una experiencia dolorosa sobre el cuerpo y sobre la memoria.

Muro escribe desde un lugar profundamente corporal. La piel, los órganos, las heridas y el dolor aparecen vinculados con una experiencia emocional que no puede separarse de la física. La enfermedad no se presenta únicamente como un diagnóstico, sino como un acontecimiento capaz de alterar la manera en que la voz poética entiende su intimidad.

En ese proceso, el consultorio médico también se convierte en un espacio determinante. Los aparatos quirúrgicos, el procedimiento y la figura del ginecólogo entran en un territorio que hasta entonces pertenecía a la esfera personal. La intervención médica, necesaria para atender el padecimiento, es percibida por la voz poética desde una experiencia marcada por la violencia y la pérdida de control sobre el propio cuerpo.

Esta tensión atraviesa buena parte del poemario: ¿qué ocurre con la intimidad cuando el cuerpo deja de sentirse completamente propio? La pregunta aparece vinculada no sólo con la enfermedad, sino también con la mirada de los demás, con el miedo al juicio y con la dificultad de explicar una experiencia que muchas veces permanece rodeada de silencios.

Uno de los aspectos más contundentes de Electrocauterización: Algo como una llama es precisamente la franqueza con la que Muro se aproxima a estos temas. La autora no busca suavizar la experiencia ni convertirla en un relato distante sobre una enfermedad. Por el contrario, construye una voz que habla desde el miedo, la furia, el dolor y la vulnerabilidad.

La dimensión emocional del poemario también se encuentra en la sensación de incomprensión. La voz poética se enfrenta a personas que no necesariamente logran dimensionar lo que significa atravesar una enfermedad que involucra directamente el cuerpo y la sexualidad. Así, el padecimiento también se convierte en una experiencia de aislamiento: hay dolores que resultan difíciles de comunicar incluso para quienes están cerca.

El VPH, además, permite que el libro dialogue con una realidad que afecta a una parte importante de la población y que, pese a ello, continúa rodeada de prejuicios y desinformación. Al llevar esta experiencia a la literatura, Muro abre un espacio para hablar de aquello que suele quedar relegado al consultorio médico o a las conversaciones privadas.

La poesía se convierte entonces en una herramienta para recuperar la palabra sobre el cuerpo. Si durante el tratamiento la voz poética experimenta la sensación de que otras personas deciden, intervienen y actúan sobre él, la escritura representa una forma de volver a nombrarlo desde la propia experiencia.

En este sentido, el poemario no se limita a contar una enfermedad. Habla de lo que significa habitar un cuerpo que ha sido intervenido, observado y diagnosticado, y de las consecuencias emocionales que pueden permanecer después del procedimiento.

La escritura de Ana Clara Muro resulta particularmente carnal y directa. No hay una intención de esconder aquello que incomoda ni de construir una versión edulcorada de la experiencia. Desde las profundidades del yo, la autora se acerca a la enfermedad para explorar sus efectos sobre la identidad, el deseo y la intimidad.

Con Electrocauterización: Algo como una llama, Muro lleva a la poesía un tema que pocas veces ocupa el centro de la conversación literaria y lo hace desde una perspectiva femenina que coloca al cuerpo como territorio de conflicto, pero también como espacio desde el cual es posible recuperar la voz.

El reconocimiento obtenido con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025 coloca el poemario dentro de la producción poética contemporánea y permite acercarse, desde la literatura, a una experiencia que suele permanecer en silencio: la de quienes enfrentan una enfermedad de transmisión sexual y deben reconstruir su relación con el cuerpo después del diagnóstico y el tratamiento.