Gabriel Zaid, decano de la literatura mexicana: Christopher Domínguez Michael

Con una lectura colectiva, se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 los poemarios Teofanías y Romper a cantar (El Colegio Nacional–Tecnológico de Monterrey, 2025), de Gabriel Zaid, miembro de El Colegio Nacional. Como homenaje al autor, se optó por leer poesía en lugar de abrir el tradicional espacio de preguntas y respuestas.

Una participante tomó el micrófono y leyó: “Subir los remos y dejarse / llevar con los ojos cerrados. / Anda, levántate y olvida / esta ribera misteriosa / donde has desembarcado”. Luego, otro asistente recitó: “La gracia iba buscando / la primera pareja / que se atreviese a abrir los ojos / en el Edén”.

Ambos volúmenes, antologados por Christopher Domínguez Michael, también miembro de El Colegio Nacional, y por Fernando García Ramírez, reúnen algunos de los mejores poemas de Zaid, ingeniero, poeta, ensayista y “decano de la literatura mexicana”, según palabras del propio Domínguez Michael.

El crítico literario subrayó la urgencia de acercar la obra de Zaid al público joven. “Los estudiantes de letras deben conocer todo tipo de literatura y, sobre todo, a nuestros grandes escritores”, afirmó, al destacar la necesidad de fomentar la lectura de poesía.

Recordó que El Colegio Nacional y el Tecnológico de Monterrey han realizado esfuerzos para introducir a nuevas generaciones en la obra de Zaid. Uno de ellos es la colección Biblioteca del ágora Gabriel Zaid, sello inaugurado con dos volúmenes.

Del primero, Cómo leer poesía (2024), Domínguez Michael resaltó la sencillez con la que Zaid aborda un género que el público suele rehuir por considerarlo complejo. “Es una crítica práctica dedicada al asunto de cómo leer poesía, que sorprenderá a quien no lo haya leído todavía”, explicó, invitando a los estudiantes a perder el miedo y el “respeto mal entendido” hacia este arte.

En el segundo libro, El progreso en bicicleta (2024), Zaid analiza la vida económica, social y política de México, así como el concepto mismo de progreso. Para Domínguez Michael, esta reflexión constituye el segundo gran tema que atraviesa la obra del autor y que, en el contexto actual, merece ser discutido con profundidad.

Sobre los nuevos libros, el crítico comentó que, en Teofanías, Zaid, al ser católico, recupera la dimensión poética de autores mexicanos también católicos, muchos de ellos desdeñados por la historia liberal, como Carlos Pellicer.

Domínguez Michael leyó versos del poeta para ilustrar cómo lo religioso puede manifestarse sin caer en lo devoto o confesional. Respecto a Romper a cantar, señaló que este volumen reafirma la vocación de Zaid por hacer accesible la poesía y renovar constantemente su relación con los lectores.

Ante la pregunta sobre los criterios utilizados para seleccionar los mejores poemas, Domínguez Michael respondió que la decisión fue sencilla: toda la poesía de Zaid es excelente, pues ha escrito poca y solo ha publicado lo mejor. Recordó, incluso, que en 1976 Zaid editó un libro que incluía una encuesta para que los lectores propusieran poemas para ediciones futuras, llevando al extremo la idea de una antología viva y participativa.

Christopher Domínguez Michael cerró su intervención con una invitación directa a los jóvenes lectores: “Sírvase de la obra de Gabriel Zaid para introducirse no solo en la poesía, sino en la gran tradición literaria mexicana”.