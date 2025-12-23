“Turismo de terror…” describe cómo hemos banalizado nuestra forma de viajar y sentir placer

Alerta. El periodista Andy Robinson. .

Entre ciudades fantasma, monopolios multinacionales y aeropuertos no-lugar que los conectan, el periodista Andy Robinson (Reino Unido, 1960) surca los destinos más solicitados del continente americano: Cancún, Las Vegas o Machu Picchu son algunos de los 10 sitios turísticos que aborda en “Turismo de terror. Diez antiviajes en América” (Grijalbo, 2025)

A tan solo unos días de la Navidad y el Año Nuevo, el autor reitera que la mejor manera de ser responsables con el turismo es simplemente reducir la cantidad de viajes.

“En Europa, por lo menos, hay muchísimas personas que todos los fines de semana toman un vuelo desde Liverpool a Praga o a Florencia o a Barcelona y van a ciudades que cada vez más se parecen la una a la otra”, observa.

Por ello, Andy Robinson opina que urge reducir drásticamente el número de vuelos, “dejar de pasar el motor económico de las ciudades en una especie de cruce entre un sector inmobiliario impulsado por fondos de inversiones que están constantemente creando nuevos condominios y nuevos hoteles, y empezar a apoyar proyectos turísticos a pequeña escala, gestionadas por las propias comunidades a las que los turistas visitan”.

Es consciente de que su respuesta resulta insatisfactoria, “pero es un reto enorme”, apunta.

“Creo que es muy difícil porque el turismo en sí, para mí, tiene algo que es muy difícil de reconciliar con una relación sana con un lugar y sus habitantes, porque siempre el turista va con una mirada desde el exterior”, plantea.

Le parece que el primer paso es reconocer que tenemos un problema y, luego, viajar menos. Era algo que “antes hacíamos una vez al año, en nuestras vacaciones” y que ahora “está llegando a nuestra propia vida, los lugares en los que vivimos y convirtiéndose en búsquedas de experiencias nuevas o especiales”.

De acuerdo con el periodista y viajante, el turismo actual está regido por el mercado de la “experiencia única” que marca una diferencia con la cotidianidad.

“Es una búsqueda de ocio o de placer, de experiencias que ya de por sí creo que banaliza nuestra forma de sentir placer. El libro reivindica esa idea de que los mejores placeres son los casi cotidianos: cuando ni siquiera sabes que estás intentando pasarlo bien, es cuando mejor te lo pasas”, señala.

Alerta. El volumen.

10 ANTIVIAJES EN AMÉRICA

Cancún, Cartagena de Indias, Florida, Las Vegas, Miami, Los Cabos, Bariloche, Machu Picchu, Amazonia, Río de Janeiro y Madrid son las experiencias de viaje que Andy Robinson retrata a través de este libro que inicia en el aeropuerto de Madrid.

El autor describe la publicación como “una mirada un poquito irónica, pero también horrorizada en muchos aspectos, se trata de sacar un poco el humor negro de estar en lugares que son el marketing de las grandes cadenas hoteleras, son paraísos y yo de repente llego y veo más bien algo que se aproxima al infierno”.

“Estoy tratando de jugar constantemente con esa contradicción, pero no es una tesis sociológica y por eso creo que no planteo muchas soluciones”, continúa.

Quizás el lector ideal de este libro sea alguien que se encuentre haciendo turismo en esos lugares -o similares- y descubra en sus páginas un rostro más siniestro de las aerolíneas, restaurantes, así como cadenas hoteleras y de entretenimiento.

“El tipo de trabajo periodístico que yo suelo hacer es descriptivo, viajando a lugares, describiéndolos e intentando a través de mis propias impresiones generar una serie de cuestionamientos. Cosas que pasan desapercibidas, tal vez yo me fijo y trato de hacer comentarios que no serían los del folleto de marketing turístico”, añade Andy Robinson.

La selección de destinos turísticos tuvo que ver, en parte, con que Andy Robinson trabaja en el continente americano como corresponsal de un diario español, para quienes hace reportajes de este continente; y también le pareció que en América se vislumbran fácilmente 3 aspectos de la dura realidad del turismo: la desigualdad, la violencia asociada con el crimen organizado y el cambio climático.

“Sin querer sermonear sobre el turismo -porque obviamente el turismo todos lo hacemos, a todos nos gusta viajar y todo el mundo tiene derecho de ver nuevos países- la cosa es cambiar nuestra propia forma de relacionarnos con los lugares que visitamos”, destaca.

El periodista sospecha que la clave principal para acercarse a analizar el turismo es quién se beneficia y quién toma las decisiones respecto al diseño de un destino. Spoiler alert: en la mayoría de los casos no son comunidades locales, sino grandes empresas hoteleras y fondos de inversiones.

TURISTIFICACIÓN MUNDIAL

A pesar de que la humanidad se ha fijado objetivos de reducción de emisiones de CO2, al mismo tiempo, varios países se encuentran ampliando aeropuertos que ya son enormes. “Hemos rebasado los 1,500 millones de vuelos turísticos al año, que se registraron en el 2019”, advierte Andy Robinson.

También reconoce que en otras partes del mundo ya se escucha sobre el movimiento de protesta que en la CDMX representa un “rechazo a este modelo de turismo”.

“Airbnb, edificios que se venden a fondos de inversiones de centros financieros donde todos los vecinos tienen que irse y se dedican a pisos turísticos o cosas así, al mismo tiempo las casas de comida, carnicerías, etc., son sustituidas con esa idea de la experiencia única o turística y se pierde la cotidianidad del barrio, de tu vida”, enumera como características que identifican este fenómeno.

“Fui a presentar el libro en México -creo que fue en mayo o abril y me llama la atención que está pasando en Ciudad de México, en determinados barrios, y piensas ese es un fenómeno que va más allá de preocupaciones locales, es un problema global, por eso es urgente que empecemos a debatir sobre esto”, concluye sus reflexiones.