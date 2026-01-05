Jacobo Grinberg más allá del mito viral: su biblioteca llega a Penguin Random House

En los últimos años, el nombre de Jacobo Grinberg ha resurgido con fuerza entre jóvenes usuarios de redes sociales. Videos breves, fragmentos sacados de contexto, narraciones esotéricas y contenidos generados por inteligencia artificial han convertido al neurofisiólogo y psicólogo mexicano en una figura viral, muchas veces más cercana al mito que al científico riguroso que fue. Ante este fenómeno, su hija Estusha Grinberg, y su madre Lizette Arditti, hacen una advertencia clara: gran parte de lo que circula sobre Jacobo Grinberg en redes sociales es falso, distorsionado o profundamente simplificado.

Durante una entrevista, ambas reflexionaron sobre el impacto de esta popularidad digital y subrayaron la importancia de regresar a las fuentes reales: los libros escritos por Grinberg y editados actualmente por Penguin Random House, sello que trabaja en la recuperación integral de su obra.

“Se ha hecho una reconstrucción del personaje que no corresponde con la persona real ni con su pensamiento”, señaló Arditti. “Una cosa es Jacobo Grinberg y otra el mito que se ha creado en redes. Y Jacobo no necesita mito: su obra es lo suficientemente sólida”.

Un científico antes que cualquier otra cosa

Lejos de la imagen de gurú o chamán que suele circular en plataformas digitales, la familia recordó que Jacobo Grinberg fue, ante todo, un científico. Estudió psicología, se especializó en neurofisiología y dedicó su vida a investigar la relación entre el cerebro, la percepción y la conciencia.

Su interés por el chamanismo, la meditación o las tradiciones orientales no fue una adhesión acrítica, sino una inquietud intelectual: quería entender estos fenómenos desde una perspectiva científica. “Si se encontraba con un chamán, intentaba explicar esa experiencia a través del estudio del cerebro. Si aprendía a meditar, se preguntaba qué pasaba neurofisiológicamente durante la meditación”, explicaron.

Esta búsqueda constante dio como resultado una obra amplia y diversa, pero siempre articulada alrededor de una misma pregunta central: ¿qué es la conciencia y cómo se construye la experiencia humana?

Una obra vasta y en proceso de recuperación editorial

Jacobo Grinberg escribió alrededor de 54 libros, entre ensayos científicos, textos teóricos, obras de divulgación, cuentos, relatos literarios e incluso ciencia ficción. Actualmente, Penguin Random House edita y publica gran parte de esta biblioteca, con más de 30 títulos ya contratados y al menos 12 disponibles en formato físico, a los que se sumarán nuevos lanzamientos en los próximos años.

Para su familia, este proceso editorial es clave para combatir la desinformación. “Los libros no mienten. Están firmados por él, revisados y editados por una editorial seria. Ahí está Jacobo”, enfatizaron.

Redes sociales: difusión sin contexto

Si bien reconocen que las redes sociales han permitido que nuevas generaciones se acerquen a la obra de Grinberg, también alertan sobre el peligro de consumir versiones fragmentadas y reinterpretadas de su pensamiento.

“Un TikTok de cinco minutos no puede explicar quién fue Jacobo Grinberg”, advirtieron. “Las redes te dan todo masticado y eso genera la ilusión de que ya entendiste, cuando en realidad solo recibiste una versión muy recortada o incluso inventada”.

Según explicaron, muchas personas hablan de Jacobo sin haber leído sus libros, mezclando conceptos, exagerando anécdotas o atribuyéndole ideas que nunca expresó. “Se mete todo en una licuadora: chamanismo, ciencia, espiritualidad, conspiraciones… y el resultado es un desastre”, señalaron.

La construcción del mito

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la diferencia entre la persona real y el personaje construido en redes. Para la familia, este fenómeno responde tanto a las dinámicas de consumo digital como a la necesidad de crear figuras casi legendarias.

“Una cosa es la persona y otra el mito. Y desafortunadamente, por las necesidades de estos tiempos, se construyen personajes que no tienen nada que ver con la realidad”, reflexionaron. “Un mito eventualmente cae; lo que está basado en la realidad permanece”.

Por ello, insistieron en que la única forma de mantener vivo el legado de Grinberg es desde la veracidad, no desde la fantasía o la exageración.

¿Por dónde empezar a leer a Jacobo Grinberg?

Ante el interés creciente, recomendaron distintos puntos de entrada según el perfil del lector. Para quienes buscan una primera aproximación a su pensamiento, sugirieron La creación de la experiencia, donde Grinberg plantea las preguntas que dieron origen a sus investigaciones. Para quienes prefieren una mirada más personal, existen textos de carácter biográfico; y para lectores con formación científica, sus obras más técnicas en psicología y neurofisiología.

También destacaron su faceta literaria, menos conocida, que incluye cuentos y obras de ciencia ficción, prueba de que su pensamiento también exploró el conocimiento desde el arte.

Un legado vivo, no una leyenda

Finalmente, subrayaron que el legado del científico no se preserva mediante mitificaciones, sino a través del pensamiento crítico, la lectura y el amor por el conocimiento. “Lo que Jacobo transmitió fue una profunda curiosidad por saber, investigar y aprender constantemente”, señalaron.

Hoy, su familia continúa ese espíritu de búsqueda, no como una réplica del pasado, sino como una forma honesta de habitar el presente.