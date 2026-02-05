La 13° edición de Salón Acme, el proyecto donde “Todo pasa”

Arte Una de las obras que se exhiben en el Salón ACME.

Al pasar los filtros de revisión y la lectura del QR de registro, la frase “Todo pasa” cuelga sobre el pasillo de entrada de la 13° edición de Salón Acme, proyecto que anualmente presentan Base Proyectos, Archipiélago y Proyectos Públicos en la Semana del Arte.

Inmediatamente a la derecha, la Sala C.1 busca la atención de los visitantes con 3 piezas que exigen prestancia de la vista, el oído y la interpretación: “GAN-bang” de Felipe Lozano; “Números ( 797)” de Mimi Laquidara; y “Acrobatrimatikon” de Antoine Granier.

Una joven del equipo de ventas explica que los 5 tickets de turnos de la artista argentina Mimi Laquidara hablan de una reflexión sobre la espera.

“Ella habla de cómo recolectó esos tickets de manera aleatoria en la calle, que los encontró y se decidió a dibujarlos, mientras estaba pensando ‘estos tickets se utilizan para esperar. Al mismo tiempo, cuando yo dibujo estoy haciendo una espera del resultado, entonces al mismo tiempo que crea algo, está esperándolo para ver el producto final”, explica.

También indica que la obra del francés Antoine Granier le gusta en particular porque le remite a la fascinación con los autómatas.

Señala que el artista hizo “Acrobatrimatikon” para un conjunto de exposiciones que hablaban sobre el cuerpo y cómo el entorno puede modificar nuestros cuerpos a tal punto en el que en el que nos volvemos un producto de la opresión del poder.

“Entonces él dice ‘¿pero qué pasa si el cuerpo se libera y el cuerpo ya no está sujeto a esa opresión del poder?’, tiene tres manos porque no es un cuerpo perfecto, pero está disfrutando y haciendo malabares, jugando y liberándose. Al mismo tiempo, utiliza la maquinaria de la mecánica para también hacer una crítica a la hiper digitalización”.

Con entusiasmo, la joven llamada Brisa explica que tuvo oportunidad de hablar con el artista y le contó que los celulares y la tecnología empezaban a ser un producto de opresión en nuestro cuerpo.

“Ya no podemos estar sin nuestros teléfonos, siempre estamos rodeados de tecnología, pero ¿cuál fue el origen de la tecnología? ¿De dónde venimos? y él se da cuenta de que el origen de la tecnología era la ilusión, era la magia y se inspira también en Georges Méliés”, agrega.

La pieza de Felipe Lozano llama la atención por revelarse al espectador a través de un lente transparente, dispuesto como una lupa a cierta distancia de un panel que a primera vista está en blanco. Al acercarse y asomarse al lente aparecen figuras humanas desnudas distorsionadas.

La videoinstalación es resultado de una colaboración entre un ser humano y una Red Neuronal Generativa Adversaria (GAN), programa de aprendizaje con inteligencia artificial que analizó más de 2.000 imágenes pornográficas de encuentros denominados “gang-bangs”.

El artista fusionó estas imágenes con obras de pintura renacentista para dar paso a una “orgía audiovisual de bits que convierte al espectador en un voyeur involuntario, forzándolo a contemplar las masas de carne que se proyectan en la pantalla del televisor”, según la descripción de la obra.

Alrededor de estas piezas hay lienzos con pintura y collage, más adelante se apilan tambos azules que cachan un hilo de agua que cae de una manguera instalada en el techo.

Arte Otra de las obras en exhibición.

PATIO Y PROYECTOS

El evento se organiza en 6 secciones de exposición: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala en donde los asistentes pueden conocer el trabajo de 82 artistas seleccionadxs y hasta 224 participantes en total.

Al pasar las primeras salas y dar al Patio se encuentra la instalación de Enrique López Llamas (Aguascalientes, 1993), “I am the Resurrection and I am the Life”.

Se trata de un cuerpo desmembrado y caricaturizado, cada parte cuelga por separado aunque mantiene la forma humana: pies, un conejo, un par de perros, cigarros, corazón atravesado por flecha, pulmones, la famosa flor de la campaña “vive sin drogas”, brazos y manos y una cabeza con la cara pintada de payaso.

“Es un conjunto agigantado y flotante de esculturas de polímero cubiertas en gestos pictóricos hiper-realistas, que exploran el cuerpo y la identidad como el sitio del fait social como lo describió Adorno”, describe el texto curatorial.

En el área de proyectos invitados, entre los espacios que exhiben cuadros peludos, abundantemente coloridos y otros abstractos, llama la atención una puerta con cortinas que representan una vagina, donde se exhibe el trabajo en cerámica de Andrea Echeverri por Salón Comunal / Bogotá, Colombia, que viene por primera vez a las ferias de arte de esta temporada en CDMX.

“La galería funciona desde hace 13 años, reúne a un grupo de nueve artistas representados. En nuestra sede tenemos cuatro talleres, cuatro artistas en residencia que también son representados por la Galería. Y para Salón Acme tenemos esta propuesta de Andrea y Mateo Cohen en la sección de artistas”, presenta artista plástico y director de Salón Comunal, Bernardo Montoya.

Comenta que la propuesta de la cantante de rock y ceramista colombiana Andrea Echeverri gira en torno al cuerpo femenino y las plañideras y que los costos van de 300 a 8,000 dólares la pieza.

El domingo a las 2 de la tarde, la artista participará en un conversatorio y después cantará un par de canciones.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Este año, el invitado especial es Puebla y la exposición “Huellas, voces y otras pistas”, que utiliza materiales residuales y objetos específicos, fue curada por Nina Fiocco (Feltre, Italia, 1985). Se acompaña del invitado gastronómico, Augurio - Chef Angel Vázquez y habrá un performance a cargo de Itzell Sánchez, el sábado 7 de febrero a las 12 pm. El mismo día, por la noche habrá música en vivo a cargo de Orihuela & Friends.

Asimismo, se realizan Encuentros, que son mesas de diálogo todos los días a la 1pm en Planta Alta, para hablar de temas como confianza, colaboraciones internacionales, producción de arte específica en Puebla, así como temas de corporalidad y feminismo.

Por otro lado, “Saloncito” es una experiencia para niñas y niños de 4 a 12 años dentro del programa de Salón ACME. Incluye un recorrido por obras de la sección Convocatoria y la pieza en Patio del artista Enrique López Llamas, seguido de un taller los días sábado 7 de febrero y domingo 8 de febrero, de 11:00 am a 12:30 pm (con registro previo, cupo limitado).

Además, como parte de las acciones con Fomento Cultural BBVA México, La Torre BBVA será iluminada por la artista Julieta Gil, del viernes 6 al domingo 8, desde las 6:30pm hasta la media noche.

Puedes visitar la 13° edición de Salón Acme en la Semana del Arte 2026 hasta el 8 de febrero, en Calle Gral. Prim 30, colonia Juárez (Cuauhtémoc, Ciudad de México).