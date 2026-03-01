Open House CDMX 2026: el festival de arquitectura regresa en marzo con “Adaptaciones para el Futuro”

Open House CDMX

La Ciudad de México volverá a convertirse en un gran laboratorio urbano abierto al público. La sexta edición de Open House CDMX se celebrará del 17 al 22 de marzo de 2026 con una programación ampliada que combina recorridos arquitectónicos, talleres, charlas y visitas especializadas.

Bajo el lema “Adaptaciones para el Futuro”, el festival propone repensar la relación entre diseño, ciudad y ciudadanía frente a los cambios sociales, ambientales y tecnológicos que marcan la agenda contemporánea. Durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, más de 50 edificios abrirán sus puertas de manera gratuita, permitiendo a miles de personas recorrer espacios que normalmente permanecen cerrados al público.

Integrante de la red internacional Open House Worldwide, el encuentro capitalino se suma a ciudades como Londres, Nueva York o Barcelona que impulsan este modelo de acceso abierto a la arquitectura.

Una ciudad que se abre para imaginar el mañana

La temática de este año coloca en el centro la capacidad de la arquitectura para responder a los retos actuales. El festival plantea la arquitectura como una herramienta activa para enfrentar el cambio climático, la desigualdad social, la movilidad y la transformación del espacio público.

De acuerdo con la dirección del encuentro, la intención es generar una conversación colectiva sobre cómo habitamos y cómo podríamos habitar mejor la ciudad. La programación abordará temas como resiliencia urbana, vivienda digna, integración de naturaleza en entornos densos, infraestructura deportiva y uso responsable de materiales.

Durante la semana previa al fin de semana principal —del 17 al 20 de marzo— se desarrollarán actividades especiales en colaboración con expertos, universidades y despachos de arquitectura. Habrá talleres enfocados en construcción con tierra y procesos de autoconstrucción, además de visitas técnicas y conversatorios con especialistas en sostenibilidad, energía y movilidad.

La edición 2026 apuesta por ampliar la experiencia más allá del recorrido tradicional, consolidando al festival como una plataforma de diálogo entre ciudadanía y profesionales del diseño. En 2025, el evento reunió a más de 25 mil asistentes, cifra que se espera superar este año gracias a la expansión del programa.

Más de 50 espacios emblemáticos abrirán sus puertas

El corazón del festival será, como cada año, la apertura gratuita de espacios de alto valor arquitectónico, cultural y social. La selección 2026 integra edificios históricos, infraestructura contemporánea y proyectos que destacan por su enfoque ambiental.

Entre los recintos confirmados se encuentra el Estadio Alfredo Harp Helu, uno de los complejos deportivos más representativos de la capital. Su cubierta icónica y su ingeniería estructural lo convierten en un ejemplo de infraestructura que combina identidad y tecnología.

También forma parte del programa la Planta de reciclaje CIREC, referente en América Latina por su capacidad para procesar residuos de construcción y demolición, fomentando prácticas de economía circular y reducción de extracción de materiales vírgenes.

En la colonia San Rafael, el público podrá visitar CASO, una casona de principios del siglo XX restaurada recientemente, cuya historia incluye múltiples usos y habitantes destacados del ámbito cultural.

El programa incluye además proyectos con enfoque ambiental como Reserva Santa Fe —candidato a certificaciones internacionales de sostenibilidad— y espacios dedicados a la conservación como Anfibium, centro especializado en la preservación del ajolote y los humedales.

Otros recintos destacados son la Cineteca Nacional de Mexico, el Museo Diego Rivera Anahuacalli, la Torre BBVA, la Torre 41 y diversas casas y despachos de arquitectura que abrirán patios, jardines y oficinas para dialogar con el público.

La diversidad de tipologías —desde museos hasta plantas industriales— refleja la amplitud del concepto de arquitectura como experiencia cotidiana, no limitada a edificios monumentales.

Innovación digital y acceso abierto

Además de la apertura física de espacios, la edición 2026 incorporará una navegación digital inmersiva mediante la aplicación Bloomberg Connects, una guía gratuita que permitirá consultar mapas, información detallada y contenidos adicionales desde dispositivos móviles.

Esta herramienta facilitará la planeación de rutas personalizadas y enriquecerá la experiencia con datos históricos y contextuales sobre cada edificio. La apuesta digital busca hacer más accesible el conocimiento arquitectónico y mejorar la interacción del público con la ciudad.

Open House CDMX se consolida así como una de las iniciativas culturales más relevantes en torno al entorno urbano. Su modelo gratuito democratiza el acceso a espacios usualmente restringidos y promueve una comprensión más profunda del patrimonio y la innovación contemporánea.

En un momento en que las ciudades enfrentan desafíos complejos —desde crisis climática hasta desigualdad territorial—, el festival propone detenerse, observar y dialogar. “Adaptaciones para el Futuro” no es solo un lema, sino una invitación a imaginar cómo la arquitectura puede contribuir a entornos más justos, resilientes y humanos.

Con más espacios por anunciar y una programación que se revelará en detalle en las próximas semanas, la edición 2026 promete convertir nuevamente a la capital en un mapa abierto donde cada edificio cuenta una historia y cada visitante puede redescubrir su relación con la ciudad.

La cita es del 17 al 22 de marzo. Y, como cada año, las puertas estarán abiertas.