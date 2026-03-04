Tres libros para cuestionar la cotidianidad de la vida femenina rumbo al 8M

Cada 8 de marzo no solo se toma la calle: también se toman las palabras. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, estas lecturas invitan a detenernos y mirar de frente aquello que muchas veces vivimos en automático: el deseo, la política feminista y las formas en que amamos.

La carne es triste: Por qué dejé de acostarme con los hombres – Ovidie

Un día, Ovidie decidió dejar de tener relaciones sexuales con hombres. Lo que comenzó como una decisión íntima se convirtió en una huelga que, al momento de escribir el libro, llevaba cuatro años.

Desde esa experiencia personal, la autora francesa construye un alegato directo contra las estructuras del patriarcado, sus violencias normalizadas y las múltiples formas en que atraviesan el cuerpo femenino. El texto es combativo, frontal y, al mismo tiempo, profundamente introspectivo.

Más que una renuncia, el libro narra un proceso de transformación: la exploración de una autonomía que incomoda y sacude. Es un ensayo que interpela, que no busca agradar, sino abrir grietas en las certezas sobre el deseo heterosexual y el mandato sexual impuesto a las mujeres.

De por qué es necesario un feminismo descolonial – Yuderkys Espinosa Miñoso

Esta compilación reúne algunos de los ensayos más significativos de Espinosa Miñoso en su tránsito hacia el pensamiento descolonial. A lo largo de sus páginas, la autora cuestiona los fundamentos del feminismo hegemónico y pone sobre la mesa una crítica profunda a su complicidad con la modernidad occidental.

El libro propone revisar las bases epistemológicas desde las que se ha construido la teoría feminista, señalando los silencios y exclusiones que han marcado su desarrollo. Desde la idea de la “colonialidad de la razón feminista eurocentrada”, Espinosa abre un campo de reflexión urgente: ¿a quiénes ha dejado fuera el feminismo? ¿Desde dónde hablamos cuando hablamos de emancipación?

Es una lectura exigente, pero imprescindible para quienes buscan ampliar el horizonte político del feminismo contemporáneo.

Cuando hablamos de amor – Tamara Tenenbaum

¿Pensar el amor lo destruye? ¿O lo vuelve más libre? En esta serie de ensayos, Tenenbaum cruza experiencia personal y reflexión teórica para desmontar las ideas heredadas sobre la pareja, la monogamia y los mandatos afectivos.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el libro propone preguntas incómodas. Invita a salir de las conclusiones fáciles y a revisar las formas en que nos vinculamos, consumimos afecto y reproducimos esquemas aprendidos.

En un contexto atravesado por violencias visibles e invisibles, la autora plantea que imaginar otras formas de amar —más amplias, más colectivas, menos rígidas— puede ser también una forma de resistencia.

Estas tres obras, desde ángulos distintos, coinciden en algo: no aceptan lo dado. Cuestionan lo que parecía natural, desarman inercias y empujan a repensar la experiencia femenina más allá de lo cotidiano.

Porque el 8M también puede ser eso: abrir un libro que nos incomode lo suficiente como para cambiar la manera en que miramos nuestra propia vida.