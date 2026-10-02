El Louvre se rinde a la contemplación de Zurbarán y la escultura española del siglo XVII

Muestra. La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco', cuadro de Zurbarán expuesto en el Museo del Prado. (EFE/Borja Sanchez-Trillo)

En colaboración con la National Gallery de Londres y el Art Institute de Chicago, el Louvre ha hecho del pintor español Francisco de Zurbarán el protagonista indiscutible de su otoño 2026, con una gran exposición monográfica que va acompañada, además, de una muestra paralela de obras del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

La exposición, titulada simplemente ‘Zurbarán’, ya pasó por Londres y en su despliegue en París ofrece un recorrido diferente, a la vez temático y cronológico, que busca que el público francés conozca a este maestro del Siglo de Oro español como algo más que un pintor religioso.

“Fue un inmenso colorista”, resaltó este viernes al presentar la muestra a la prensa Charlotte Chastel-Rousseau, conservadora jefe del departamento de Pintura del Louvre y comisaria de la entrega parisina del proyecto, que se podrá visitar del 7 de octubre al 25 de enero.

En el museo más visitado del mundo, el recorrido se abre con la sobrecogedora contemplación de ‘La Santa Faz’, pintada por Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598-Madrid, 1664) en 1631, para invitar a sumergirse en las obras que lanzaron su carrera en Sevilla en las primeras décadas del siglo XVII, empezando por el ‘Crucificado’ encargado para el convento de San Pablo el Real.

Se aprecian en ellas rasgos que identificarán su mano, como la manera de plasmar el sufrimiento o un espectacular dominio de los blancos. Pero también el aspecto casi escultórico de sus figuras, muy visible igualmente en sus famosos retratos de santos.

Entre los 65 lienzos que componen la muestra no faltan tampoco sus interpretaciones de la Inmaculada Concepción, un tema “fundamental” en su carrera, como recordó Chastel-Rousseau, pero el Louvre no se limita a sumergirse solo en la pintura religiosa.

Ahonda también en sus bodegones, en las obras que pintó para el Palacio del Buen Retiro del rey Felipe IV -y que le permitieron trabajar otras temáticas, como la mitología griega- y en la evolución de su estilo en los últimos años de su trabajo.

Incluso revisita la breve carrera de su hijo y colaborador Juan de Zurbarán, antes de morir de peste, y la influencia que tuvo en los románticos franceses en el siglo XIX -la época en la que Francia lo descubrió- o la forma en la que nombres como Pablo Picasso y Juan Gris reivindicaron su legado desde el cubismo en el siglo XX .

Esculturas para comprender a Zurbarán

Además de ofrecer un recorrido más cronológico que el que se pudo ver en Londres entre mayo y agosto pasados, la monográfica de París combina la monográfica de Zurbarán con otra muestra paralela inédita llamada ‘Sculpter la Couleur’ (‘Esculpir el color’), consistente en un préstamo excepcional de 23 obras llegadas desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Es una exposición independiente que propone un juego “en espejo” con la principal, detalló Valérie Carpentier-Vanhaverbeke, comisaria de esta parte del recorrido, para que el visitante pueda entender el “el ambiente cultural y religioso” que rodeaba al que fue el gran maestro del Siglo de Oro español junto a Diego Velázquez, José de Ribera y Bartolomé Esteban Murillo.

Son figuras de temática religiosa y que combinan lo escultórico con la pintura, ya que son policromadas.

Entre ellas destacan cinco grandes tallas de Gregorio Fernández que son pasos de la Semana Santa que, a pesar de formar parte de los fondos del museo, cada año siguen procesionando por las calles de Valladolid.

“Hay algo verdaderamente escultural en su pintura y queríamos dar una mejor visión al público francés, que conoce poco la escultura española del siglo XVII en toda su diversidad”, destacó Carpentier-Vanhaverbeke.

Un otoño español en el Louvre

Para acompañar el proyecto sobre Zurbarán, que después viajará a Chicago (EE. UU. ), el Louvre vivirá su otoño más español con todo un programa de actividades paralelas entre las que destaca un ciclo de cine comisariado por la actriz Rossy de Palma, que empezará el 9 de octubre, un encuentro el 21 de octubre con la escritora Angélica Liddell o una representación en noviembre de ‘El burlador de Sevilla y convidado de piedra’, de Tirso de Molina, a cargo de la Comédie-Française.

También habrá conciertos de música barroca en el Auditorio del museo mientras dure la exposición y en la primera mitad de diciembre habrá una semana particularmente española que comenzará con un espectáculo del bailaor Israel Galván bajo la pirámide de cristal, el día 8.

Se rematará con un fin de semana en el que habrá, entre otras propuestas, un concierto del asturiano Rodrigo Cuevas y una grabación del podcast ‘Las Hijas de Felipe’, de Ana Garriga y Carmen Urbita, dedicada al Siglo de Oro español.