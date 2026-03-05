Invitan a comunidad literaria proponga plan de estudios para Escuela de Escritores de SOGEM

Sin cierre. Manuel Rodríguez Ajenjo aclaró que la Escuela de escritores de SOGEM no cierra.

Al aclarar que no cierra la Escuela de Escritores, el presidente de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Manuel Rodríguez Ajenjo invita a la comunidad a proponer planes de estudios que no sean onerosos y que sean concretos para cada materia.

“Invito a la comunidad literaria a venir a la Sociedad a platicar y a proponer un plan de estudios de una materia en específico. No tengo fobias contra nadie, estoy abierto a cualquier plan de estudios que me presenten, siempre y cuando no sea oneroso, no nos quite el dinero que llevamos a nuestra mesa, del pan de los nuestros socios, sino que sea cuando menos para salir a mano”, declara, en una rápida conversación telefónica.

El titular de la SOGEM accede a la entrevista para aclarar las preocupaciones suscitadas por la publicación en redes sociales del cierre de la Escuela de Escritores, dijo que el Diplomado Integral de Escritura Creativa se volvió obsoleto. Reitera algunas de las observaciones señaladas sobre el funcionamiento y dinero interno, pero aclara que eso no significa el final.

“Cada presidente de SOGEM cambiaba el estilo, plantilla y director de la escuela, eso era una sangría económica, además que se fueron murieron los maestros que le dieron luz a la escuela”, explica.

Sin embargo, aunque cambió el modelo y formato de las clases, el presidente de la SOGEM asegura que no se trata de un cierre de la Escuela de Escritores, que continúa con modelo híbrido y con “el objetivo de capacitar nuevos talentos, crear nuevos escritores”.

“No estamos cerrando la Escuela de Escritores, sufrió una modificación ante los tiempos, no se podía quedar momificada. Además, el tiempo la hizo inoperante ante las nuevas escuelas que hay, no solamente en México, sino en las redes, son escuelas que están funcionando a nivel mundial en español -de Argentina, de España y del mismo México- están funcionando y por medio de las redes”, señala.

“Pese a lo que se diga, yo di una versión puesto que me encontré un déficit de 1 millón 600 mil pesos”, continúa y, aunque no quiere ahondar en acusaciones, detalla que el último periodo ordinario de clases terminó con 5 alumnos y 8 maestros.

“Ese dinero mejor lo gastamos en incorporar al seguro social a nuestros socios más necesitados. La escuela no está cerrada, está en funciones, lo que pasa es que tiene otro formato”, opina.

A modo de estrategia contra “amiguismos”, Manuel Rodríguez Ajenjo invita a la comunidad literaria a mostrarle su plan de estudios.

“Me enseña su plan de estudios. Lo consulto con algunos veteranos que me hacen el favor de escucharme y colaborar conmigo y si resulta que el plan se ve productivo, se echa a andar, se anuncia en nuestras redes, se abren nuestras aulas y se cobra un dinero del cual vemos, en sociedad, el maestro y la SOGEM así es benéfico para ambos y la sociedad no pierde los millones que se perdía”, detalla sobre el nuevo proceso, con el que asegura que ya operan desde finales de 2024.

En cuanto al presupuesto con el que operan y por el cual el cambio de modelo es fundamental, el titular recuerda que la SOGEM funciona gracias a la autogestión.

“Sobre las clases, si entran 5 alumnos, la mitad del ingreso es para SOGEM y la mitad es para el maestro”, detalla Manuel Rodríguez Ajenjo.

Informa que el año pasado la escuela produjo 300 mil pesos y en el ejercicio anterior estima que se perdieron 1 millón 600 mil pesos.

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD

En redes sociales, el escritor Alejandro Paniagua Anguiano manifestó su sentir ante la noticia del cierre del Diplomado Integral de Escritura Creativa, lo que consideró equivalente al final de la Escuela de Escritores.

“Sin la Escuela de Escritores de SOGEM, yo y centenares de autores no amaríamos con tanto desenfreno la literatura. Qué triste noticia que cierre el proyecto literario más legendario del país. Yo le debo casi todo a sus maestros, Hugo Argüelles, Arrigo Coen, Jesús González Dávila, José María Fernández Unsaín, entre muchos otros grandes”, publicó el egresado del Diplomado y autor de “También fui la fosa común de mi materia” (Dogma Editorial, 2025), entre otros libros.

Otros egresados del Diplomado reaccionaron en los comentarios con tristeza ante la noticia y la publicación del escritor fue retomada por la también egresada del Diplomado de Escritura Creativa de la SOGEM, Gis Flores Medrano.

Aunque este diario buscó ponerse en contacto, al momento de cierre no hubo respuesta por parte de los egresados de la SOGEM.

A CONTINUACION

De acuerdo con el presidente de la mesa directiva de la SOGEM, Manuel Rodríguez Ajenjo y Pedro Trejo, director del área de Teatro, en agosto de 2026 se llevará a cabo la reinauguración de hecho del Centro Cultural de la SOGEM.

“Se reabrirá la biblioteca que la misma escuela cerró para hacer bodega y ahorita ya es un espacio donde también se van a poder dar talleres, clases, pláticas y conferencias”, adelanta el director del área de Teatro.

De acuerdo con Pedro Trejo el objeto de la Sociedad “sí es dar capacitación y formar nuevos escritores, por eso el modelo ha cambiado y este modelo nuevo ayuda a que los socios que no tienen trabajo puedan proponer sus talleres y ser autogestivos”.

Por ello, subraya que en el marco de los 50 años de SOGEM habrá conferencias, presentaciones de libros y talleres de capacitación gratuita para los socios, “eso es más valioso decir que la escuela cerró; cambió de modelo por el bien de los escritores y escritoras”.

“De aquí a agosto estaremos ofreciendo entre 3 y 4 eventos por mes”, complementa Manuel Rodríguez Ajenjo.

“En este mes de marzo tenemos un taller de IA para socios, que ya no hay cupo, se les avisó que reservaran”, indica como ejemplo del éxito que han tenido las convocatorias más próximas.

Posteriormente, en abril, Antonio Armonía (conocido por ser autor de “Y tu mamá también”) hablará de “parajodas”; Jesús Calzada dará una conferencia magna sobre telenovelas; y más adelante el escritor y Premio Crónica Juan Villoro comentará su más reciente libro, en marco del Mundial de Futbol 2026.

Para más información sobre la oferta de la SOGEM visita su página web https://www.sogem.org/ y redes sociales