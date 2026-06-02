Reabre el Museo Dolores Olmedo tras 6 años de trabajados de conservación y con nuevos espacios

Museo. Una de las obras que estarán en exhibición en la reapertura del Museo Dolores Olmedo. (Cortesía Museo Dolores Olmedo)

Este sábado 30 junio, el Museo Dolores Olmedo vuelve a abrir sus puertas al público después de 6 años en los que se hicieron trabajos de conservación y protección del acervo, así como algunas remodelaciones en el inmueble.

La visita comienza en la casa que habitó María Dolores Olmedo en sus últimos años, donde se exhiben objetos personales, muebles y fotografías entre otros documentos de la mecenas, pionera feminista y coleccionista de arte mexicano. Suman cerca de 500 piezas de arte popular y artesanía, de un total de mil que conforman la colección.

Al ingresar, las paredes están repletas de fotografías de diferentes etapas de vida de María de los Dolores (Lola) Olmedo y Patiño Suárez (1908-2022)

“La sala en donde generalmente ella recibía a todos sus invitados sigue siendo la misma sala de color azul”, apunta Nora Sánchez, guía del museo, en un recorrido por el recinto, previo a la gran reapertura.

Tanto reproducciones de piezas famosas, como obra original de artistas tales que Roberto Montenegro conviven en un amontonamiento evocador de lo que era la casa habitada.

“Vean la manera en la que vivía doña Lola, dentro de la hacienda, con todos esos muebles, las piezas prehispánicas que coleccionó a sugerencia de Rivera y también las obras del mismo Rivera. Toda su casa era como un museo antes de hacerlo tal”, observa Nora Sánchez.

Destaca que Lola Olmedo no solamente llevó a Rivera y Kahlo a varias partes del mundo, sino que se dio a conocer como coleccionista de arte popular, lo cual la catapultó al mundo internacional como coleccionista.

Uno de los momentos más evocativos está en una habitación que “está así, tal cual ella la dejó, aquí si no se retiró ni nada”, según asegura la guía.

De los muros tapizados cuelgan retratos de sus hermanos, Manuel y Magdalena, su mamá -una figura principal para ella-, sus hijos y las familias que cada uno de ellos fue formando, así como algunos de sus amigos más allegados.

Curiosamente, entre los personajes se encuentra Alejandro Gómez Arias, el novio que iba con Frida Kahlo en el momento de su accidente, que era el líder estudiantil de la Nacional Preparatoria, pues resulta que el muchacho también “fue el primer novio de Dolores Olmedo”.

“Frida y Dolores pertenecían a la misma matrícula de 35 chicas de un total de 2000 en la Escuela Nacional Preparatoria, sí o sí se conocían”, opina.

Después de la Casa de Dolores Olmedo, el recorrido continúa con las exposiciones “Diego Rivera de Europa a Acapulco” y “Frida Kahlo en dos tiempos”, con más de 120 obras entre ambos artistas.

Museo. Otras de las obras en exhibición.

EUROPA, ACAPULCO, 2 TIEMPOS

Además de piezas únicas de arte prehispánico, novohispano y popular, así como jardines poblados por patos pavorreales y xoloitzcuintles, el Museo Dolores Olmedo alberga la mayor colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La muestra “Diego Rivera de Europa a Acapulco” está organizada de manera cronológica. “Se pensó la museografía de esa manera para que se vaya dando cuenta el espectador de los cambios que va teniendo el artista, dependiendo del periodo en el que se encontraba”, indica la encargada del recorrido guiado.

Nora Sánchez destaca obras como “El poste de telégrafo” (1916) donde se puede conocer la etapa cubista de Diego Rivera y “En las afueras de Toledo (Los viejos)” (1912) que emula el estilo de El Greco.

Agrega que dentro de la colección de Dolores Olmedo, la obra más temprana de Rivera es un retrato que le hace a su mamá, por el cual ganó el segundo lugar de dibujo en la Academia de San Carlos.

“Por ahí hay un comentario, decía su mamá que cuando vio finalizado este retrato dijo ‘mi hijo no me quiere’. No sé realmente por qué lo habrá dicho”, comenta.

En cuanto a “Frida Kahlo en dos tiempos”, la guía señala que el primer momento contiene obras de temáticas menos dolorosas y oscuras, mientras que la segunda parte se enfoca en los temas que la caracterizaron.

“La columna rota” (1944), “Unos cuantos piquetitos”(1935), “Autorretrato con changuito” (1945) y el Retrato de Alicia Galant (1927), una de sus primeras pinturas, son algunas obras que sobresalen.

Asimismo se puede conocer “El camión” (1929), que representa el accidente sufrido por Kahlo en 1925 y en el que la artista no plasmó crudeza ni violencia.

NOVEDADES

De acuerdo con la información emitida por el Museo, se realizaron trabajos de mantenimiento en pisos, herrerías y jardines; impermeabilización; reemplazo de lonarias, cubiertas y señalética; construcción de pozos de absorción; y remodelación de áreas operativas como taquilla, tienda, oficinas, talleres y bodegas.

También se actualizaron los dictámenes de conservación tanto con el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), así como con la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Y gracias a una colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM (IIE), se desarrolló un proyecto de investigación y estudio de pigmentos de las obras de Diego Rivera.

Por otro lado, es la primera vez que se muestran la casa y las habitaciones de la coleccionista mexicana, Dolores Olmedo, y se abre una nueva sala dedicada al arte popular y exposiciones temporales. En este último espacio, actualmente se exhiben piezas de cartonería y fotografías de zonas arqueológicas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pronto se dará a conocer el programa público de actividades con presentaciones editoriales, recorridos, talleres y diversas iniciativas culturales tales que la muestra temporal “El ritual de la pelota” con imágenes aéreas del fotógrafo Santiago Arau; la presentación de los libros Dolores Olmedo y Diego Rivera. Retratos de Elena Poniatowska (Museo Dolores Olmedo, 2026), Guía CDMX. Siete recorridos por la Ciudad de México (Gobierno de la Ciudad de México, 2026) y El Listón y la bomba. El arte de Frida Kahlo (Lumen, 2025) de Helena Chávez.

VISITA PRONTO

El Museo Dolores Olmedo forma parte del programa cultural “Host City Ciudad de México” con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que contará con un nuevo espacio infantil para talleres y actividades educativas con esculturas lúdicas y mobiliario diseñados por Ariel Rojo.

El Museo Dolores Olmedo (ubicado en La Noria, Xochimilco) podrá visitarse de martes a domingo, de 10 am a 6pm. No cuenta con estacionamiento. Los boletos estarán disponibles a través de museodoloresolmedo.org.mx y de la plataforma Fever. Para más información puedes seguir sus redes sociales @elolmedomx @ElOlmedoMx y @elolmedo_mx o ingresar en la página museodoloresolmedo.org.mx