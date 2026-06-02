“A la sombra de Venus”, una mirada a la mujer en el tiempo: María José Lavín

Exposición. “Narcotizada” (2018), una de las obras de María José Lavín que conforman la exposición.

Una de las rutas estéticas de María José Lavín es la obsesión por la mujer. Observarla y concretar en la escultura cómo ha sido vista en el tiempo, en la actualidad, en el arte o los sueños, en las ilusiones y en las desavenencias o agresiones que sufre.

Ahora, 50 de sus obras sobre este tema se exhibirán a partir del 4 de junio en el Hotel Arte Xcaret, de Quintana Roo, mediante la muestra “A la sombra de Venus”. Cada una de estas obras representa tres etapas de trabajo y que ahora se mostrarán en conjunto, añade la artista.

LAS ETAPAS

En entrevista, María José Lavín señala que las dos últimas etapas de creación, se realizaron cuando era miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y en este sentido, añade, la obra del tercer periodo se reúne bajo el título “Territorios de piel”, desarrollada a partir de 2016 cuando le entregaron la beca por tres años. “Fue una exposición que se presentó primero en el Museo José Luis Cuevas y de ahí la llevaron a distintos recintos del país, como el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Felguérez, el Museo de Arte Contemporáneo en Tamaulipas, entre otros y regresó a la CDMX en el Museo de Arte Popular”.

El sentido de esta muestra, agrega la artista, es el ver a la mujer por dentro. “A diferencia de cómo se le veía en antigüedad: una Venus que normalmente tallaban o esculpían hombres, en estas obras es mirar la Venus contemporánea desde otro punto de vista”.

En el pasado, indica, se le miraba como símbolo de amor y fertilidad, pero ahora la contrasto en el siglo XXI como una Venus alejada de lo anterior: como una Venus delgada, anoréxica, de espacios atropellados, violentada por feminicidios...

“Las esculturas están hechas con vendas de yeso para dar ese impacto de delgadas, desgarradas y en espacios frágiles y atropellados. También en esta etapa uso el barro que alude a las primeras Venus que eran todas dedicadas a la progenie voluptuosa y con el uso de pieles, que encontré en Ocotlán, Oaxaca, las cuales intervine con láser para mostrar los cuerpos devastados y al mismo tiempo dar ese tono de contemporaneidad”.

Toda esta serie, añade María José Lavín, fue hecha en San Agustín Etla. Ajá, Oaxaca, cuando Francisco Toledo aún vivía e invitaba distintos artistas a hacer trabajos de presidencia y al mismo tiempo dar clases.

Exposición. La artista María José Lavín.

SEGUNDA ETAPA

María José cuenta que el segundo periodo se llama “Sueños a la carta” y también fue realizado con la beca del sistema de creadores de arte.

“Son las mujeres observadas durante el sueño. Me inspiré en una novela de Yasunari Kawabata, Premio Nobel de Literatura 1968, titulada “La casa de las bellas durmientes”, en la cual los señores de 65 años, que son ya ancianos, sólo les permiten ver la belleza de las mujeres.

Más allá de lo voyerista, el libro, añade María José Lavín, libro tiene un trasfondo bello de cómo mirar la belleza y de cómo mirar la belleza a través de la juventud. Y, por otro lado, a través de la experiencia de la misma persona que está mirando.

Las esculturas, agrega la artista, fueron hechas en 3D y están colgadas. “Son lo que quería dibujar en el aire y convertir estas mujeres en esculturas, huecas de alguna manera, y al mismo tiempo que proyectan sombras cuando están colgadas. Fue buscar que ellas den la experiencia del sueño y sientan también que están siendo vistas”.

Y la primera etapa, indica, es sobre mujeres más clásicas, más voluminosas.

LA ARTISTA.

A María José se le pregunta cómo se define artista y la muestra que está por inaugurar, a lo que responde que le cuesta mucho trabajo describirse.

“Una cosa es cierta: todos los artistas tenemos un tema que desarrollamos y desarrollamos para ver hasta dónde nos lleva. Al mismo tiempo, hay una parte también inconsciente de decir esto es lo que me interesa, y para mí fue hablar de la mujer durante el tiempo, en los tiempos actuales. Cómo es mirada desde otro punto de vista, no masculino, sino femenino”.

Y esta mirada sobre la mujer, añade, cambió con el tiempo y lo vemos es lo de “Territorios de piel”, donde vemos torsos abstractos, que son como prótesis, como mujeres suspendidas, cayendo. “Es decir, es reflejar lo que pasa ahora”.

Sobre lo otra, la de mujeres en sueños a la carta, este se basa también en un texto de Gilles Lipovetsky, en el cual escribe que ya no tenemos sueños colectivos, ya todos los que tenemos son sueños a la carta. “Todo es individualizado y por ello quise jugar alrededor de esto para quitarle también la rigidez, el peso, que volaran estas mujeres, que tuvieran un espacio de vuelo, sin deseo”.

Y lo interesante de este proyecto, agrega María José Lavín, es que el recinto también ofrece otras actividades, como un concierto de Alondra de la Parra, además de tener un gran equipo de curadores, museógrafos que hacen un gran trabajo para montar la exposición.

La muestra se inaugura el 4 de junio, en la noche, a las 19:00 horas en el Hotel Arte Xcaret, de Quintana Roo .