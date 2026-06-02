La Generación Fantasma

Argenetic Apertura y sus artistas, vistas de la expo y la Infografía de Notimex. (Fotos Eduardo Egea y Notimex)

Ester Echeverría curó en El Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco, Ruptura/Apertura (10Dic,2013-23Feb,2014) con 55 artistas de la Generación de La Ruptura de los años 50’s y 60’s, exposición completada con Apertura, Derivas Estéticas de una Generación, (29Ene-24May,2026) con 29 artistas nacidos en los 50’s también revisados por Echeverría en El Risco.

Sobre la Generación de La Ruptura, Teresa del Conde, (1938-2017) señaló, “Hemos discutido con Felguérez, Coen, en que no fue ninguna ruptura, fue más bien apertura” (La Jornada, 02Feb,2014). Echeverría, reduce a 5 grandes etapas la historia del Arte Moderno en México: El Academicismo de la Academia de San Carlos (F. 1781), El Muralismo y Escuela Mexicana de Pintura del Siglo XX, la Ruptura, la “Apertura” de artistas nacidos en los 50’s, quienes con “sólidez técnica” dialogaron tradición moderna y “transformaciones culturales de la segunda mitad del siglo XX”, y el Arte Contemporáneo de fin del siglo XX.

Lo cierto, es que artistas de la Generación de los Grupos activa en los 70’s y 80’s aquí expuestos como René Freire y Gabriel Macotela del Grupo Suma (1976-82), Magali Lara, Gilda Castillo y Manuel Marín del Grupo Grupo Março (1979-82) y posteriores pintores como los hermanos Castro Leñero, más que una “Apertura” retomaron conservadoramente la tradición pictórica después de los Grupos. Aun cuando Francisco Castro Leñero pasó por la extinta e irrelevante galería neoyorquina Howard Scott o el importante artista Germán Venegas dejó pasar la oportunidad de unirse a Kurimanzutto —tampoco está ya en Proyectos Monclova— ninguno de ellos ha tenido repercusión internacional seria a pesar de fincar un relativo mercado nacional; otros han vivido del erario, tara revelada por la infografía de Notimex del 2019, Los Más Beneficiados por el FONCA. Aun cuando hay pintores relevantes como Roberto Parodi o Gustavo Monroy, la generación de los 50’s no es reconocida por pintura mexicana Millennial internacional como la de Frieda Toranzo Jaeger, Aliza Nisenbaum, Ana Segovia o Dennis Miranda.

Por estas inconsistencias, los artistas nacidos en los 50’s se están convirtiendo en la Generación Fantasma, ¿No hubiera sido mejor que en lugar de exposiciones mediocres como esta de Ester Echeverría o Sin Comisario, 2015-16 en el Museo de Arte Moderno del Estado de México, el gobierno adquiera colecciones como la Herrera Harfuch como base para curadurías que revisen a fondo a esta generación?.

IG: @egea.eduardo