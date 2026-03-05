Mujeres que escriben el amor: el romance sigue siendo el género literario más leído del mundo

El romance continúa siendo el género literario más popular a nivel mundial y mantiene un crecimiento constante entre las nuevas generaciones de lectoras. De acuerdo con datos del sector editorial y plataformas de venta de libros, esta categoría genera más de mil millones de dólares anuales y se mantiene entre las más consumidas en distintos mercados.

Buscalibre (Cortesía)

jal

La librería en línea Buscalibre destaca que, además de su éxito comercial, el romance se ha consolidado como un espacio donde las autoras exploran temas como la identidad, el empoderamiento y las relaciones desde perspectivas contemporáneas.

Las cifras muestran una fuerte presencia del género entre el público joven. En España, el 15.5% de los lectores habituales prefieren novelas románticas, porcentaje que asciende al 28% entre mujeres de 14 a 24 años. En México, el romance —incluyendo el subgénero conocido como “dark romance”— reúne cerca del 18% de las preferencias femeninas.

Otros países de América Latina presentan tendencias similares. En Colombia, el romance podría representar entre el 12% y el 14% de las ventas físicas de libros y alrededor del 22% en formato digital durante 2026. En Perú concentra cerca del 9% del interés lector, mientras que en Ecuador el género registra un crecimiento anual estimado del 5%.

Autoras que transforman el romance contemporáneo

Entre las escritoras que han renovado el género destaca Karine Bernal Lobo, autora colombiana conocida por su saga Rey. En títulos como El perfume del Rey y El corazón del Rey combina romance con intriga política, tensiones de poder y conflictos emocionales complejos.

Sus historias van más allá de la relación amorosa tradicional y se enfocan en los dilemas morales, las lealtades y el crecimiento personal de sus protagonistas. De acuerdo con especialistas del sector editorial, este tipo de narrativas conecta con lectoras que buscan personajes más complejos y tramas que reflejen desafíos reales.

La propia autora señala que el romance también puede funcionar como un espacio para reflexionar sobre las relaciones y las luchas de las mujeres por ser escuchadas y respetadas.

Otra voz destacada es la de Nacarid Portal, escritora venezolana que ha construido una amplia comunidad de lectoras. Su obra mezcla romance con introspección y desarrollo personal, abordando temas como la autoestima, las pérdidas y los procesos de reconstrucción emocional.

Libros como De mí para mí o La tormenta pasará se han popularizado entre jóvenes que encuentran en estas historias un espacio de acompañamiento y reflexión.

Un género en crecimiento

Según datos de Buscalibre, la subcategoría romántica representa actualmente cerca del 10% de las ventas dentro de su catálogo y continúa sumando lectores en Latinoamérica y España.

En el marco del Mes de la Mujer, el interés por las autoras del género también se ha incrementado, lo que abre la puerta para que nuevas voces sigan explorando el romance desde perspectivas diversas y contemporáneas.