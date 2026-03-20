Oferta cultural de la UNAM del 23 al 29 de marzo de 2026

Música. La pianista Neus Estarellas ofrece concierto este Jueves 26 en la Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario.

Artes visuales

Los Grupos y otras revueltas artísticas

Redes y colectividades en México, 1976-1985

Expo que aborda una nueva visión en torno a la actividad que realizaron los colectivos artísticos durante los años 70 y principios de los 80, época marcada por la Guerra Sucia y las dictaduras en Latinoamérica. ¿Cómo se formaron, en qué eventos participaron, cuál fue su aportación en un contexto altamente politizado?

Hasta el 30 de agosto

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Jornadas de Mujeres en la Música

Música de cámara

Neus Estarellas, piano

Como parte de los números finales de las Jornadas de Mujeres en la Música, la siempre inquieta y disruptora pianista española ha articulado un proyecto al que denominó El piano callado. En este concierto la intérprete mallorquina enlaza obras de músicos franceses, españoles y mexicanos. El repertorio está compuesto por La catedral sumergida, de Claude Debussy; las Gnossiennes, de Erik Satie; la Danza española núm. 2, de Enrique Granados; Ritual de pagesia, de Baltasar Samper; Meditación, de Carlos Chávez; Le piano englouti, de Manuel Rodríguez Valenzuela, y My Old Grammophone núm. 1, de Raquel García-Tomás.

Jueves 26 | 8 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

8M

Academia de Música Antigua de la UNAM (AMA)

Mujeres extraordinarias

Tres mujeres que habitaron geografías y momentos distintos en el periodo del barroco europeo, son las autoras del repertorio elegido por la AMA para esta serie de recitales. Nos referimos a Élisabeth Jacquet de La Guerre, quien estuvo vinculada a la corte de Luis XIV; Camilla de Rossi, compositora que se desempeñó en la corte vienesa, y Maria Xaveria Peruchona, una italiana metida a monja que compuso una única obra: Sacri concerti de motetti a una, due, tre, e quattro voce. El programa incluye así un oratorio cortesano vienés, un motete conventual italiano y una ópera francesa creada exprofeso para la Académie Royale de Musique.

Viernes 27 | 8 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

$50*

Sábado 28 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

$50*

Domingo 29 | 12 pm

Centro Cultural Teopanzolco

Río Balsas 22, Vista Hermosa,

Cuernavaca, Morelos

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

musica.unam.mx

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

OFUNAM 90 años

El mandarín milagroso

Iván López Reynoso funge como director huésped y se hace acompañar de Sebastian Kwapisz en el violín. Esta colaboración con Aksenti Danza Contemporánea (Duane Cochran, puesta en escena e idea original) es una adaptación del relato de Melchior Lengyel al que Béla Bartók dotó de música y convirtió en ballet. Narra la historia de una pandilla de ladrones que obligan a una hermosa mujer a seducir hombres para atraerlos a su guarida y una vez ahí robarlos. En la puesta en escena el mandarín es la tercera víctima, es sólo que, a diferencia de dos hombres que lo han precedido, este individuo de origen oriental será asesinado varias veces antes de morir, lo cual finalmente ocurrirá cuando la mujer consume el acto sexual con él. Sin ser un clásico del ballet, mayormente por las temáticas que aborda, sí se trata de una obra de culto del género que ha logrado trascender a nivel mundial. Adicionalmente se presenta el Concierto para violín de Stravinski.

Sábado 28 | 8 pm; domingo 29 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Danza

8MBodas de sangreMariana Sierra, direcciónCompañía Artefacto Flamenco

Esta adaptación del clásico de Federico García Lorca es una fusión de teatro y danza en la que la música en vivo juega un papel preponderante. Por supuesto, la naturaleza misma del flamenco, sumada a la tragedia intrínseca de la obra de Lorca, electriza la atmósfera y polariza las emociones. Al final, en lo que parece un remolino incontenible de música y movimiento, descansa la siempre ambivalente naturaleza humana. Imperdible.

Viernes 27 | 8 pm, sábado 28 | 7 pm y domingo 29 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

Alba

Valentina Manzini Valdés, autoría y direcciónCompañía Mujeres Pájaro TeatroProducción: Teatro UNAM

En esta puesta en escena varias disciplinas se hacen presentes: teatro, cine, música y artes visuales para dar pie a lo que por momentos parece un thriller y en otros una road-movie. Ante una nota que revela un posible suicidio, tres mujeres se enfrascan en la búsqueda de Alba, una amiga común, que por principio está desaparecida y no se sabe si muerta. La tensión trasciende al planteamiento de la tragedia por la manera tan original en que está planteada la obra, al punto de mantener, literalmente, a los espectadores al borde de sus asientos.

Hasta el domingo 26

Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Teatro Santa CatarinaJardín Santa Catarina 10, Santa Catarinateatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30