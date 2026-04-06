Sinfonía Galáctica, Fenómeno Musical que Educa y Unifica Generaciones en el Metropólitan

Sinfonía Galáctica es una plataforma de formación integral; ver orquesta y coro en vivo permite que niños descubran disciplina y poder del arte musical, dice Arturo Rebolledo —

Sinfonia Galáctica Star Wars 2026 Asistir a "Sinfonía Galáctica" es una cita obligada porque la obra de Star Wars es ya parte del ADN cultural mexicano, para conmemorar el May The 4th Be With You. (Seven Waves)

Para ofrecer una experiencia de educación artística y encuentro familiar intergeneracional sin precedentes, el Teatro Metropólitan será convertido el lunes 4 de mayo en un aula magna de vanguardia, donde la majestuosidad sinfónica y la mitología contemporánea se encontrarán.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, el Maestro Arturo Rebolledo Díaz, viola principal de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, informó que será el director por parte de la organización Seven Waves, para este ambicioso proyecto sinfónico.

Explicó que la Ciudad de México recibirá la odisea sonora de "Sinfonía Galáctica“, una experiencia inmersiva que celebra el legado de Star Wars (Guerra de las Galaxias) y promete transformar la capital en el epicentro de la Fuerza.

El concierto será implementado en el contexto del fenómeno global May the 4th, cuando México asumirá el protagonismo internacional con una producción de gran formato que busca despertar la sensibilidad auditiva de las nuevas generaciones.

Para el director la obra representa una realización personal, tras haber sido impactado por el estreno del Episodio IV en 1977, cuando su padre le llevó a disfrutar de esta película.

La influencia de Star Wars en la carrera de Arturo Rebolledo fue determinante, actuó como un catalizador fundamental para su vocación profesional; de acuerdo con lo que el Maestro reveló al reportero, el impacto lo inspiró para estudiar música.

Rebolledo afirmó que la música de la saga fue tan “maravillosa que tuvo mucho que ver en mi decisión de estudiar música”.

Star Wars, Oportunidad de Educación Artística

Rebolledo Díaz añadió que espectáculos masivos de este calibre contribuyen a fortalecer la educación artística en el país, pues siempre se llenan y llevan a muchos niños, acompañados por sus padres, a quienes tambioén les tocó ver el Episodio IV.

“La música de John Williams es el pilar que sostiene esta experiencia, capturando la esencia filosófica de cada personaje; desde la imponente Marcha Imperial hasta el delicado tema de la Princesa Leia, cada nota está diseñada para evocar recuerdos profundos”, indicó.

“John Williams es un gran gran compositor que también hace música de conciertos, para violín, viola; pasa una música tan atractiva, atrayente y con tanto significado que realmente es una música que jala, muy pegadora”, señaló.

Añadió que la precisión técnica requerida para ejecutar estas piezas complejas convierte al concierto en un reto artístico de alto nivel.

Dijo que “para los niños y jóvenes ver en vivo un concierto, escuchar la Marcha Imperial en el momento en que en la pantalla va a salir Darth Vader, es un muy buen aliciente para que los muchachos se interesen y acerquen a estudiar música”.

Seven Waves, Innovación y Despliegue Técnico

Enseguida el Maestro Rebolledo Díaz manifestó su beneplácito con la orquesta Seven Waves, integrada por talentosos músicos jóvenes que producen conciertos muy inmersivos para que el público logre un impacto positivo del arte.

Señaló que en el intermedio como al final del concierto, la gente puede convivir con con los Maestros, una experiencia que abre puertas de sensibilidad.

Para el Maestro, el arte es entretenimiento y una herramienta necesaria para sensibilizar el alma de los mexicanos; el concierto ofrece una oportunidad única para que niños y jóvenes descubran el poder de una orquesta y un coro.

“Me ha tocado que niños se acercan a preguntarme dónde pueden estudiar música; definitivamente un concierto así tan atractivo sí puede ayudar muchísimo a que a que niños y jóvenes se interesen para para acercarse al arte”.

Unión Familiar a Través de la Música

"Sinfonía Galáctica" se presenta como un puente intergeneracional capaz de cerrar las brechas de edad entre los asistentes al evento.

El Maestro Rebolledo Díaz, quien también dirigió la Orquesta Filarmónica de Atzcapotzalco, explicó que Star Wars es un fenómeno especial donde los efectos visuales no eclipsan la profundidad del mensaje.

“La historia del viaje del héroe resuena igual de fuerte en un abuelo que en un nieto que descubre la saga”, manifestó.

Dijo que el evento fomenta que los padres compartan con sus hijos las emociones que ellos vivieron durante su propia infancia.

Rebolledo Díaz recordó con emoción cómo llevó a sus hijos al cine, heredándoles un gusto que hoy es parte de su ADN.

“Es un espectáculo completamente familiar donde se espera que el 50 por ciento del público asista caracterizado de sus personajes favoritos”, reveló con emoción en la voz.

Expresó que la producción de "Sinfonía Galáctica" no escatimó en detalles para lograr una inmersión total de los asistentes al Teatro Metropolitan.

El Maestro adelantó al reportero que utilizará batutas láser, de color azul o rojo, dependiendo de la pieza que dirija; además, habrá participaciones especiales de grupos profesionales para ambientar las escenas más icónicas de la saga fílmica.

¿Por Qué Todos Deben ver “Sinfonía Galáctica”?

Asistir a "Sinfonía Galáctica" es una cita obligada porque la obra de Star Wars es ya parte del ADN cultural mexicano.

“No es necesario ser un fanático acérrimo para reconocer y disfrutar de una de las bandas sonoras más importantes de la historia; el lema del concierto, La Fuerza no se ve, se vive, resume la intensidad de lo que ocurrirá en el Metropólitan.

Con una duración aproximada de una hora y 40 minutos, el concierto ofrece un viaje emocional que trasciende la pantalla.

La posibilidad de interacción con los músicos y las sorpresas preparadas aseguran que cada minuto sea memorable para los asistentes, indicó.

El Repertorio Estelar

Entre los temas específicos que el Maestro dirigirá se encuentran la mencionada Marcha Imperial, una de las piezas más potentes, que el público podrá escuchar en sincronía con la aparición de Darth Vader en pantalla.

También el Tema de la Princesa Leia, en la cual resaltará el leitmotiv por su capacidad para captar la personalidad y filosofía del personaje; asimismo el Tema de Yoda, otra de las composiciones fundamentales que Williams diseñó para conectar emocionalmente con el espectador.

Durante la ejecución del concierto aparecen Temas del Lado Oscuro, piezas en donde el director utilizará una batuta láser de color rojo para enfatizar la atmósfera de la interpretación.

El repertorio incluye la música original del Episodio IV que en 1977 impactó a generaciones desde el estreno de la primera película, capturando la esencia del "viaje del héroe“.

El Maestro Rebolledo Díaz afirmó que la genialidad de Williams permite que con solo escuchar las primeras notas, el público identifique de inmediato a los personajes y sea sumergido en la historia.

Detalles del Evento y Disponibilidad de Boletos

Señaló que la cuenta regresiva para esta experiencia comenzó, con destino en el Metropolitan el lunes 4 de mayo a las 20:00 horas.

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster, con precios que inician desde los 590 pesos para el público.

Es recomendado a los interesados adquirir sus entradas con anticipación, porque estos conciertos suelen alcanzar el lleno rápidamente.

El Teatro Metropólitan se vestirá de gala para recibir a familias, abuelos, niños y entusiastas de la ciencia ficción.

Será una noche donde la nostalgia se encontrará con la majestuosidad sinfónica en un abrazo que unirá a familias con el arte dirigido por un notable mexicano que ha sido acompañado por la Fuerza.

Sinfonía Galáctica, Fenómeno Musical que Educa y Unifica Generaciones en el Metropólitan