Alza de combustibles impactaría precios en Hidalgo: Antonio García Lobato

Incremento del precio de la gasolina FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

A razón de la guerra entre Estados Unidos contra Irán que se ha desarrollado en las últimas semanas, Antonio García Lobato, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Pachuca, estimó que a mitad del 2026 el impacto en el precio del diésel y la gasolina regular se va a convertir en un problema.

A nivel internacional las consecuencias del conflicto bélico han comenzado a verse reflejadas en el alza de los hidrocarburos y, si bien, en el caso de México, el impacto ha sido minimizado con un aumento al estímulo fiscal por parte del gobierno federal existe una gran posibilidad de que no se pueda seguir sosteniendo por mucho tiempo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Pachuca, Antonio García Lobato, estimó que a mediados de este año podría verse el impacto en el precio final de los productos y servicios como consecuencia del incremento en el costo de los combustibles.

Las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos contra Irán han repercutido a nivel internacional en el alza de los hidrocarburos y, aunque en México se ha minimizado el impacto con un aumento al estímulo fiscal por parte del gobierno federal para mantener el precio del diésel y la gasolina regular, la iniciativa privada considera que esto no podrá sostenerse por mucho tiempo.

Ante esto, Antonio García advirtió que en un periodo de dos meses México podría comenzar a conocer de manera repercutirá el valor del hidrocarburo en el precio final de los productos y servicios.

Además explico que si dicha tendencia continua esa ruta, los industriales van a realizar un ajuste a sus costos finales a lo largo del siguiente bimestre. Si bien por el momento no tiene un porcentaje que presentar, todo depende de cómo siga fluctuando el precio del combustible.