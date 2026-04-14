Chihuahua busca atraer inversión aeroespacial en expo internacional en Alemania

El estado de Chihuahua participa en la Aircraft Interiors Expo, uno de los eventos más importantes a nivel mundial en la industria aeronáutica, con el objetivo de fortalecer su presencia global y atraer nuevas inversiones.

A través de la estrategia “Invest in Chihuahua”, la entidad forma parte de este encuentro internacional que se realiza en Hamburgo, Alemania, donde se reúnen aerolíneas, fabricantes de equipo original, proveedores y líderes del sector aeroespacial. Este foro se enfoca principalmente en la innovación de interiores de aeronaves, así como en mejorar la experiencia del pasajero mediante nuevas tecnologías y servicios.

En esta edición, el evento cuenta con la participación de más de 400 expositores y alrededor de 12 mil profesionales provenientes de distintos países, lo que lo convierte en una plataforma clave para generar alianzas estratégicas y oportunidades de negocio.

Durante su participación, la delegación chihuahuense está acompañada por el Clúster Aeroespacial de Chihuahua, considerado uno de los más importantes y consolidados del país. La presencia del estado en este tipo de espacios busca posicionarlo como un actor relevante dentro de la cadena de suministro global de la industria aeroespacial.

Autoridades destacaron que Chihuahua se mantiene como el estado número uno en exportaciones aeroespaciales en México, lo que refuerza su competitividad y liderazgo en este sector a nivel internacional.

Además, la participación en la Aircraft Interiors Expo permite mostrar las capacidades del estado en manufactura avanzada, ingeniería y desarrollo tecnológico, áreas que han sido clave para su crecimiento industrial en los últimos años.

El gobierno estatal señaló que este tipo de foros también abren la puerta a la atracción de nuevas inversiones, así como al fortalecimiento de vínculos con empresas internacionales interesadas en establecer operaciones en la entidad.

Asimismo, se destacó que la industria aeroespacial en Chihuahua ha tenido un crecimiento sostenido, impulsando la generación de empleos especializados y consolidando al estado como un referente en manufactura de alto valor agregado dentro del país.

Con su presencia en este evento internacional, Chihuahua busca no solo consolidar su liderazgo, sino también ampliar sus oportunidades de desarrollo económico, innovación y colaboración con actores clave del sector aeroespacial.