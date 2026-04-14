Puebla se convierte en epicentro deportivo con la Olimpiada CONADE 2026

Puebla sede de Olimpiada Conade 2026

Con más de 11 mil atletas compitiendo, Puebla se posiciona como uno de los principales escenarios del deporte en el país al convertirse en la sede principal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se llevará a cabo del 14 de abril al 6 de junio en 25 espacios deportivos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que su administración impulsa el deporte como un eje clave para el desarrollo social, con acciones que abarcan desde el ámbito escolar hasta el de alto rendimiento.

Subrayó que la estrategia estatal se alinea con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de atender las causas de la violencia y fortalecer el tejido social a través del deporte, el arte y la cultura.

“En Puebla el deporte es política de Estado”, afirmó el mandatario, haciendo hincapié en que la entidad ha dejado atrás rezagos históricos para consolidarse como un referente deportivo a nivel nacional e internacional.

Más disciplinas y oportunidades

La campeona mundial de boxeo Gabriela “La Bonita” Sánchez resaltó que este evento abre nuevas oportunidades para las y los deportistas poblanos, gracias al trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por Rommel Pacheco.

Durante la Olimpiada se desarrollarán 16 disciplinas, entre ellas rugby siete, basquetbol, tenis de mesa, karate, voleibol, fútbol asociación, luchas asociadas, escalada deportiva, golf, softbol, esgrima y breaking, además de modalidades como básquetbol 3x3 y voleibol de playa.

Como parte de las actividades previas, se realizará el abanderamiento de la delegación poblana en el Velódromo “Salomón Jauli”, donde participarán más de mil atletas.

Puebla sede de Olimpiada Conade 2026

Puebla, sede de eventos internacionales

El impulso deportivo en la entidad también se refleja en la realización de competencias de talla internacional, como la reciente Copa del Mundo de Tiro con Arco, que reunió a más de 400 atletas de 32 países.

Además del impacto deportivo, este tipo de eventos deja infraestructura y legado social, pues parte del material utilizado en la competencia será destinado a la creación de nuevas escuelas de tiro con arco en espacios como Flor del Bosque, el Parque Ecológico y la Universidad del Deporte.

En dicha competencia, México logró tres medallas de bronce en distintas categorías por equipos, consolidando su presencia en la disciplina.

Sedes y alcance nacional

Aunque Puebla será la sede principal, la Olimpiada Nacional CONADE 2026 contará con subsedes en estados como Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala y San Luis Potosí, ampliando el alcance del evento a nivel nacional.

Con este panorama, Puebla no solo alberga una de las competencias más importantes del país, sino que también se consolida como un punto clave para el desarrollo deportivo y la proyección de nuevas generaciones de atletas.