La feria de empleo Xochitepec lanza vacantes

Las acciones que fomentan el empleo formal entre la población de Morelos impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y del trabajo (SDEyT) en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y el Ayuntamiento de Xochitepec, llevarán a cabo la feria del empleo el próximo 16 de abril, con un horario de 09:00 a 14:00 horas en la explanada del zócalo municipal de Xochitepec.

El objetivo del programa es facilitar la comunicación entre empleadores y personas buscadoras de empleo ampliando las oportunidades en la entidad.

La feria contará con la participación de 20 empresas que ofrecerán 300 vacantes de diversos sectores productivos, además el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA) Morelos, un módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT), Financiera para el Bienestar (FINABIEN), entre otras brindarán información y servicios de apoyo a la población.

Así, el gobierno de Morelos reafirma su compromiso con el empleo formal, el bienestar de las familias y el desarrollo económico sostenible.