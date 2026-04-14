Operativo “Cero Robos” en Puebla permite la recuperación de más de mil vehículos

Operativo “Cero Robos” en Puebla

La Guardia Nacional de Puebla reforzó la seguridad en el estado mediante la implementación el operativo “Cero Robos” en carreteras, estrategia enfocada en prevenir delitos y fortalecer la vigilancia en las principales vías de comunicación de la entidad.

De acuerdo con autoridades estatales, el operativo ha permitido la recuperación de más de mil vehículos y 206 unidades de carga desde agosto de 2025 a la fecha.

El despliegue forma parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para combatir el robo al transporte y garantizar mejores condiciones de tránsito para transportistas y automovilistas.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la presencia de elementos de seguridad en las carreteras busca inhibir la comisión de delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias o reportes ciudadanos.

El operativo forma parte de la estrategia integral de seguridad implementada en Puebla para reforzar la vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva y proteger tanto a habitantes como a visitantes que transitan por la entidad.