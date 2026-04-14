Incendios forestales en Hidalgo arrasan con más de 2,60 hectáreas en tan solo en 3 meses

Incendios forestales Hidalgo registró más de 87 incendios forestales en el primer trimestre de 2026, con miles de hectáreas afectadas, autoridades atribuyen la mayoría a actividades humanas.

Durante los primeros tres meses del 2026, en el estado de Hidalgo acumuló al menos 87 incendios forestales que dañaron más de 2mil 600 hectáreas, según reportes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la mayoría de los daños se concentraron en zonas de vegetación baja, en un contexto donde el uso del fuego y las altas temperaturas han complicado el control de estos siniestros.

De acuerdo con el balance federal, el mayor impacto se registró en áreas con arbustos, dando un total de 800 hectáreas afectadas, seguido de vegetación herbácea con más de 600.

También se reportaron daños en arbolado joven, aunque sin afectaciones hasta ahora en árboles adultos, que requieren más tiempo para recuperarse.

En promedio, cada incendio tuvo una duración cercana a 17 horas, mientras que su detención se logró en apenas dos minutos, lo que refleja una capacidad de respuesta más rápida en comparación con otros estados, según autoridades del estado.

Municipios de Hidalgo más afectados por los incendios forestales

En la última semana del corte, se sumaron dos incendios más en Mineral del Chico y Singuilucan, que dañaron 27 hectáreas adicionales, principalmente de vegetación arbustiva.

Los municipios con mayor incidencia incluyen:

Pachuca

Mineral del Monte

Mineral del Chico

Mineral de la Reforma

Singuilucan

Acaxochitlán

Metepec

Cuautepec

Tan solo en Pachuca se contabilizaron 17 eventos, seguido de Epazoyucan y Tulancingo con siete cada uno.

Causas de los incendios forestales en Hidalgo

Las causas apuntan principalmente a actividades humanas como:

La quema de basura representa cerca del 25 por ciento de los casos

Incendios provocados son un 20 porciento

Las prácticas agrícolas un 19 por ciento

También se identifican factores como labores pecuarias, colillas de cigarro y fogatas.

En total, el número de siniestros en la temporada ya alcanza los 87, con más del 60% vinculados directamente al uso inadecuado del fuego.

Respuesta del gobierno ante estos siniestros

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Mónica Mixtega Trejo, explicó que se han reforzado las brigadas en zonas de mayor riesgo y que, aunque los incendios se han intensificado por las condiciones climáticas, el tiempo de control se ha reducido en promedio ocho horas respecto a periodos anteriores.

Ante este panorama, el gobierno estatal mantiene activa la veda del uso del fuego del 5 de febrero al 30 de junio. Las autoridades insisten en que la prevención es clave para evitar daños mayores, no solo a los ecosistemas, sino también a las comunidades y brigadistas.