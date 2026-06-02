Agenda cultura de UNAM hasta el 7 de junio de 2026

UNAM El Trío Guevara es: Omar Guevara, violín; Yuri Bullón, viola, e Irene Carrasco, violonchelo.

Música

Música de cámara

Noelia Rodiles

La pianista española Noelia Rodiles presenta un programa titulado Pioneras y exiliadas, el cual reúne obras de compositoras y compositores españoles que, en el contexto del exilio provocado por la Guerra Civil Española, encontraron en México la posibilidad de seguir desarrollando su actividad musical. El recital incluye piezas de Jesús Bal y Gay, Rosa García Ascot y María Teresa Prieto, amén de presentar la Sonata para piano de Julián Orbón. Asimismo, se interpretarán las sonatas de Domenico Scarlatti y algunas piezas de Gabriela Ortiz.

Jueves 4 | 8 pm, sábado 13 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Música comentada

Divertimento K. 563 para trío de cuerdas de Mozart

Continúa el ciclo de conciertos “Música comentada”, que en esta ocasión presenta el Divertimento para trío de cuerdas en mi bemol mayor, KV 563 de Wolfgang Amadeus Mozart, el cual también es conocido como Trío para violín, viola y violonchelo. El Trío Guevara (Omar Guevara, violín; Yuri Bullón, viola, e Irene Carrasco, violonchelo) es el encargado de la interpretación y los comentarios iniciales corren a cargo del musicólogo y pianista Ricardo Miranda.

Sábado 6 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

$100*

Domingo 7 | 6 pm

Sala Manuel M. PoncePalacio de Bellas Artes

Av. Juárez, Centro Histórico

$75

La FaM en la Chávez

El Ensamble Tlapalli (Paola Tovar, piano; Eduardo del Valle, violín; María Alejandra Medina, viola, y Jorge Flores, violonchelo), interpretará dos obras para cuarteto con piano de Wolfgang Amadeus Mozart y Joaquín Turina. La primera es el Cuarteto con piano núm. 1 en sol menor, K. 478; la segunda es el Cuarteto en la menor, Op. 67. Este recital se inscribe dentro del proyecto La FaM en la Chávez, en el que los conciertos son protagonizados por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

Domingo 7 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Danza

Otro sitioSunny Savoy, dirección

Puesta en escena que confronta el pasado y el futuro sin que medie un presente comparativo o por lo menos realista. La obra representa un viaje en el que un acontecimiento alterará el curso de la vida, dando pie con ello a una suerte de ritual en el que espacio, tiempo y cuerpo han sido convocados y son protagonistas.

Viernes 5 | 8 pm, sábado 6 | 7 pm y domingo 7 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

Lecturas dramatizadas y otras actividades

La mano de Dios: fútbol y teatro

Coordina: Teatro UNAM

Este programa, compuesto por lecturas dramatizadas, reflexiona en torno al fútbol como fenómeno social, político, cultural y humano, amén de imaginar una cancha donde, además del juego y los futbolistas, el teatro también irrumpe en ella. Se llevarán a cabo lecturas de El camino del insecto, de David Gaitán; Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, y El gato de Schrödinger, de Santiago Sanguinetti.

Viernes 5 al domingo 28

Lecturas dramatizadas:Viernes 5, 19 y 26 | 7 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

teatrounam.com.mx

ENTRADA LIBRE

Televisión

TV UNAM

El mundo real: El mundo tras un balón

Este ciclo de documentales compuesto por Futuros campeones. El precio de la gloria, El hermoso soborno: Corrupción en la Copa Mundial, El entrenador Zoran y sus tigres africanos, La copa de los trabajadores, Hooligans, Maradona. El niño de oro y El beso español, tiene por objetivo exponer una mirada crítica en torno al fútbol en plena celebración del Mundial 2026. Para cuando concluya, ya sabremos quién es el campeón.

Martes, 2 de junio al 21 de julio | 7:30 pm

Retransmisión: sábados | 6 pm

20.1 TV abierta | 20 Izzi y Totalplay

120 Axtel TV, Dish, Sky y Megacable

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tv.unam.mx