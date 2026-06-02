El infrarrealismo mexicano llega a Barcelona en una muestra que recorre su historia

Muestra. La exhibición, organizada en Barcelona por la Casa Amèrica Catalunya y la Col·lecció López-Triquell, está pensada para repasar cronológicamente los hechos del movimiento y cuenta con cerca de 200 piezas.

La Casa Amèrica Catalunya alberga la exposición ‘Infrarrealismo. La insurrección permanente’, que recorre la historia de este movimiento poético radical surgido en México a mediados de los años 70 del siglo XX para confrontar la cultura literaria dominante del país, y que tiene como uno de sus representantes a Roberto Bolaño.

La exhibición, organizada en Barcelona por la Casa Amèrica Catalunya y la Col·lecció López-Triquell, está pensada para repasar cronológicamente los hechos del movimiento y cuenta con cerca de 200 piezas de los miembros del infrarrealismo como carteles, ediciones de revistas, cartas, poemas originales o libros producidos por estos autores, informó este lunes la organización.

La muestra aborda las diferentes etapas del infrarrealismo, partiendo de sus referentes estéticos, que fueron las vanguardias europeas, como el surrealismo o el dadaísmo, y latinoamericanas, como el movimiento peruano Hora Zero, y llegando a su proyección internacional de finales del siglo XX.

En los años 70 y 80 del siglo pasado, el movimiento confrontó con las instituciones literarias y propuso una nueva concepción de la poesía, basada en la fusión entre la vida y el arte, que representó una nueva mirada a la estética y éticas literarias del momento.

A finales del siglo XX, cobró una nueva dimensión consolidando una red internacional, y su máximo exponente, Bolaño, recibió el reconocimiento internacional.El autor chileno, de hecho, fue quien introdujo el término ‘infrarrealismo’, aludiendo a una realidad oculta o marginal, fuera de los discursos dominantes, y que estableció el movimiento como una búsqueda de nuevas formas de expresión surgidas del contacto con estas partes ignoradas de la sociedad.

La muestra finaliza con el estado actual de esta poesía y lo relaciona con otras propuestas artísticas de España, poniendo de manifiesto la vigencia del infrarrealismo.

En esta línea, el centro cultural propone una serie de charlas el miércoles, que reunirá a poetas, investigadores y críticos vinculados con el movimiento, para analizar su vigencia e impacto actuales.Hay otras actividades complementarias, como conferencias o la proyección de un documental.

La muestra podrá visitarse desde este martes y hasta el 11 de diciembre de 2026, y su presentación coincide con el festival de Literatura Latinoamericana KM Amèrica, organizado entre Casa Amèrica y Bibliotecas de Barcelona y que se celebrará entre el 16 y el 22 de junio por diferentes sedes de Barcelona.