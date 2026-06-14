“Paisajes y memoria de familia. José María Velasco”, de Jorge Prior, con función especial en la Cineteca Nacional

Película. El cartel del documental.

El documental “Paisajes y memoria de familia. José María Velasco”, de Jorge Prior, tendrá una función especial el próximo martes 16 de junio a las 19:00 horas en la sala 7 de la Cineteca Nacional y la entrada es gratuita.

José María Velasco es uno de los grandes artistas plásticos de México y cuyos paisajes son una referencia en el arte nacional. Ahora, con este documental, podemos entrar a las hendiduras de lo que fue su trabajo, su memoria y legado que revelan cómo fue su trayectoria y su ejercicio creativo.

En la cinta también se pueden ver la casa que habitó, cuadros cuadernos y el retrato de su vida. Un documental que ofrece una radiografía del ilustre pintor y es realizado por Producciones Volcán con María Elena Altamirano.

La cita es este martes 16 de junio a las 19:00 horas en la sala 7 de la Cineteca Nacional, ubicada en avenida México Coyoacán 398, colonia Xoco, con entrada libre.