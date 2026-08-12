La sequía saca a la luz los restos de un antiguo puente romano en el río Tíber de Roma

Puente Situado cerca del Castillo Sant’Angelo, la estructura permitía que la Vía Triunfal cruzara el río, conectando Roma con la zona del Vaticano hace casi 2 mil años.

El nivel excepcionalmente bajo del rio Tíber debido a la sequía ha sacado a la luz, a la altura del Vaticano, los restos de un antiguo puente romano que probablemente data de la época del emperador Nerón (54-68 d.C.).

Situado cerca del Castillo Sant’Angelo, la estructura permitía que la Vía Triunfal cruzara el río, conectando Roma con la zona del Vaticano hace casi 2.000 años.No es la primera vez que, en verano, cuando baja el caudal del Tíber, los restos de los pilares del Puente Neroniano o Puente Triunfal reaparecen cerca del actual puente Víctor Manuel II: la última vez se produjo en 2022 cuando también un periodo de sequía permitió ver los restos.

Construido en el siglo I d. C., como se indica en la página web oficial del Museo Nacional del Castillo Sant’Angelo, el puente conectaba el Campo de Marte con el Ager Vaticanus, permitiendo que la antigua Vía Triunfal cruzara el Tíber.

Probablemente destruido durante la Guerra Gótica a mediados del siglo VI, el puente Neroniano iba a ser reconstruido por Julio II della Rovere, rebautizado como puente Juliano, para conectar la Via della Lungara con la Via Giulia en la orilla opuesta, pero nunca se llevó a cabo.