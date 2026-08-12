Pagano, obra de danza que invita al público a ser su propio espectador

Danza. • La más reciente creación del coreógrafo Miguel Mancillas explora creencias, hábitos y comportamientos que configuran nuestra cotidianidad desde la mirada personal de los asistentes.

Pagano, puesta coreográfica de la destacada agrupación Antares Danza Contemporánea, convierte el escenario en un paisaje donde lo sagrado y lo ritual se entrelazan con la vida diaria: supersticiones, impulsos, deseos y miedos que atraviesan nuestra identidad, pero no de manera colectiva, sino individual.

Escenificada por siete bailarines y con música original del compositor Tomás Barreiro, ganador del Premio Ariel a Mejor Música Original 2025, la obra tendrá tres funciones del 14 al 16 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

En ella, su creador invita al público a sumergirse en un territorio donde la danza deja de ser espectáculo para convertirse en una experiencia física, emocional y profundamente humana. Busca que, lejos de asistir con una idea preconstruida, cada espectador elabore su propia interpretación de lo que observa y percibe a partir de sus vivencias personales.

“Quisiera que más que ir con la idea preconcebida de la palabra pagano, los asistentes traduzcan lo que ven a partir de la interacción escénica y a través de sus propias memorias. Para mí eso fue lo más impactante cuando me enfrenté al arte por primera vez, pues la escuela, la religión, lo social, siempre están tratando de explicarte quién eres y el arte me abrió la posibilidad de percibirme como persona”, explicó Miguel Mancillas, coreógrafo con varios premios y 60 obras creadas, así como director de la compañía sonorense.

Lo que busca, agregó, es “que la gente vaya con un concepto pagano, es decir, que no está dentro de una estructura rígida, sino compuesta por diferentes saberes e intuiciones, que lo viva como una experiencia. Siguiendo el principio de las artes escénicas no detenerse en mi descripción de la obra, sino que cada quien construya su propio pagano en su cabeza. Que sea una vivencia individual en un contexto comunal”.

Sin buscar narrar una historia específica, la obra transita por territorios marcados por la contención, la inestabilidad, las microviolencias y las contradicciones que atraviesan la condición humana. Son los cuerpos quienes construyen el relato con respiraciones, silencios, tensiones y movimientos que revelan aquello que solemos esconder, incluso de nosotros mismos.

Partiendo de los principios del rito, pero alejándose de una mirada etnográfica, Pagano se

pregunta por aquello que permanece oculto bajo las estructuras que construimos para organizarnos y convivir, revelando un territorio donde conviven contradicciones, fragilidades, impulsos y deseos que escapan a toda lógica racional.

La coreografía desafía la mirada del espectador para hacerlo parte del acontecimiento, borrando la distancia entre quien observa y quien danza. Cada gesto o movimiento parece preguntar qué elegimos creer, qué heredamos y qué rituales repetimos sin darnos cuenta.

Con casi cuatro décadas de trayectoria y sede en Hermosillo, Antares Danza Contemporánea -apoyada actualmente por el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora- se ha posicionado como una de las compañías más importantes del país. Su trabajo se ha caracterizado por llevar la investigación del cuerpo hacia nuevos territorios escénicos.

Su repertorio explora la identidad, la condición humana o las imposiciones sociales. Entre sus puestas coreográficas y producciones están: Ángel, Cielo en rojo, Pliegues, Los descalzos, Que no descubran tu nombre y Las Buenas Maneras.

Sobre su proceso creativo, Miguel Mancillas, Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, detalló: “Con cada obra buscamos consolidar el crecimiento artístico del grupo y fortalecer nuestra interacción con el espectador. Cada proceso representa una oportunidad para reflexionar sobre las herramientas corporales y su uso, mientras que la permanencia y constancia de nuestra labor en la danza siguen siendo objetivos fundamentales”.

El elenco de Pagano está conformado por Martín Cotaque, Isaac Chau, Víctor Ledesma y David Salazar, además de Gabriela Medina, Eunice Hidalgo y Xitlali Piña como intérpretes invitadas. También cuenta con el diseño de iluminación de Ivonne Ortiz, con una amplia trayectoria en la danza contemporánea mexicana.

Las funciones en la Sala Miguel Covarrubias se llevarán a cabo el viernes 14 de agosto a las 20 h; sábado 15 a las 17 h y domingo 16 de agosto a las 12:30 h. El costo de los boletos es de $100 pesos. https://boletoscultura.unam.mx/?venue=7