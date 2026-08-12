Provincianismo y Posperiferia

Argenetic Arriba, Cristina Umaña representada en tres fotos; debajo a la derecha, dos imágenes más de Anish Kapoor. Charles Ross y su instalación lumínica solar en la Universidad Meiji, Tokio, 2004, y la pieza de Julia Carrillo, Into the Light, 2021; debajo, la escultura de Piero Fogliati junto a Troika y Olafur Eliasson fuera del Museo Jumex en la exposición, Colección Jumex: Todo se Vuelve más Ligero, 2023-24. (Fotos: Eduardo Egea, Arte Abierto, Metalocus, Jumex y los artistas)

Cristina Umaña Durán (Colombia, 1993) expone una gran instalación en forma de túnel transitable de tela plástica programada digitalmente para inflarse y desinflarse aleatoriamente buscando emular la respiración. El túnel sale por el balcón y recepción de Arte Abierto y termina en dos grandes manos que abrazan tanto al terreno como al inmueble.

¿Qué relaciona en esta instalación evocar la respiración y transitar el túnel?: Nada, ya que varias veces al día los visitantes tienen que esperar buen rato a que se infle la obra; una vez dentro, solo se puede recorrer unos metros el túnel, ya que este se eleva hacia el techo y no cuenta con un piso estructural ascendente; personalmente, me tocó que una espectadora al entrar expresó su deseo de llegar al final del túnel y la guía le advirtió que sólo se podía acceder hasta a una marca en forma de cierre a unos diez metros de la entrada; estrechez también de ancho, que hace que los espectadores se tengan que formar para tomarse una selfie. Lo que realmente presenta Umaña, es la versión “baratita”, con “bajo costo”, de Leviathan, 2011, de Anish Kapoor en el Grand Palais, París, descomunal escultura inflable de 33.6 × 99.89 × 72.23 metros, y que cuando se entra en ella, se altera en el espectador su percepción de espacio, color y luz.

El intento mal conceptualizado de Umaña en evocar la respiración, es mucho más logrado por la pequeña escultura de Piero Fogliati (1930-2016), Macchina Che Respira, 1990, obra que muestra abiertamente la tecnología humana con la que está hecha, pero que a través de un par de cornetas acústicas en forma de campana, evoca virtualmente al sonido que emite un ser vivo al respirar; esta fascinante contradicción de evocar un fenómeno natural con medios artificiales, es lograda también por Olafur Eliasson en su Waterfall, 1998, cascada artificial de agua que es recreada en Arte Abierto por el grupo Troika con No Sound of Water, 2021-22, obra formada por el gratuito vídeo de un brazo robótico monstruoso que tala un árbol y la interesante instalación de una cascada de sal, torrente producido mecánicamente que al presentarse a la prensa mostró constantes fallas en su funcionamiento, conjunto que pecó en ser consciente en exceso de su crítica, ya que demostró ansiosamente el daño que hace a la naturaleza la humanidad capitalista. Pocos meses antes, Julia Carrillo presentó en Arte Abierto su exposición, Luz Instante, 2021, donde Carrillo retoma y repite sin ampliar la exploración de la luz realizada décadas antes por Charles Ross, artista representante del Arte Prismático, expresión distinta pero paralela al Light & Space Movement de los años 60’s y 70’s.

Arte Abierto en el centro comercial Artz Pedregal diseñado por Javier Sordo Madaleno Bringas y propiedad de esta familia, se inauguró en 2020 con Rafael Lozano-Hemmer, prometedor comienzo frustrado por subsecuentes malas elecciones de cuestionables artistas con proyectos por lo general de muy escasos alcances; síndrome provinciano común en la post-periferia latinoamericana, y que al frustrar diálogos interculturales, fortalece la dependencia que tenemos al primer mundo y mina el lugar de América Latina en el ecosistema del arte global.

IG: @egea.eduardo