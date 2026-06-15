El Laboratorio Arte Alameda reabre con tres muestras sobre su historia y memoria

Muestras. Una vista de la muestra y “Josué Mejía: Fábulas para dormir”.

Tras un cierre por restauración, el Laboratorio Arte Alameda (LAA) reabre sus puertas con 3 exposiciones: “Pablo Rasgado: Pentimento”, “TRES: Estado suspendido” y “Josué Mejía: Fábulas para dormir”, a las que se suma un programa de residencias de artes vivas Cubo Negro.“La idea con la apertura era hablar por un lado de la historia material y de la memoria del recinto y, por el otro, pensar los espacios de una nueva forma”, señala Gemma Argüello, Curadora en Jefe de LAA y quien estuvo a cargo de estas 3 muestras.

En conversación, Gemma Argüello indica que “aprovechando el proceso de restauración en la nave central” invitan a la exposición “Pentimento”, de Pablo Rasgado, que arrancó con un periodo de residencia en el cual el artista investigó y trabajó sobre la historia del recinto, la arquitectura del mismo y sobre su papel como sede de la pinacoteca virreinal, ”cuya colección actualmente está en el MUNAL”.

“A partir de los trabajos de restauración se pudieron recuperar cascajo, residuos, desde los cuales Pablo realizó piezas y un diálogo importante”, detalla.Este trabajo tomó varios meses, llevando la restauración a la par que el trabajo con Pablo Rasgado y la curadora destaca el uso de técnicas contemporáneas para acercarse a la historia pictórica vinculada con el recinto sede.

TRES, FÁBULAS Y RESIDENCIA“En particular, en esta nueva reapertura, uno de los ejes fundamentales es hablar de la historia material y cómo la historia material está vinculada con distintas técnicas”, opina Gemma Argüello.La curadora en Jefe apunta que el LAA siempre ha estado muy vinculado a las prácticas tecnológicas o técnicas que tienen materialidades detrás y que históricamente desenvuelto y desarrollado.

“No solamente de entornos digitales, con esta reapertura planteamos un diálogo mucho más abierto en torno a la técnica y también en torno a problemáticas”, propone.En ese sentido, opina que tanto la muestra “Pentimento”, de Pablo Rasgado, como “Estado suspendido”, de la colectiva TRES, y “Fábulas para dormir” de Josué Mejía abordan lo ecológico y lo residual.

Mientras que la colectiva TRES (Ciudad de México, México) presenta una instalación de gran formato surgida de una investigación sobre el concepto de lo residual, el archivo-inventario y la gestión de vestigios históricos; Josué Mejía invita a una instalación de gran formato que recupera el Libro de Lectura para uso de las Escuelas Nocturnas de Trabajadores (1938- 1940), una serie diseñada por la Secretaría de Educación Pública que destaca por sus grabados de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.

RESTAURACIÓN Y PENDIENTES

En cuanto a las remodelaciones del recinto, a través de un comunicado el Laboratorio de Arte Alameda informa que se llevaron a cabo trabajos en las bóvedas y cúpula de la nave principal, muro norte de la capilla de Dolores, atención a pretiles, paramentos, contrafuertes y fachadas del Templo.

“El reto más grande fue la cúpula de la nave central y otras secciones también del techo del recinto. Fue un proceso de restauración largo que nos permitió desarrollar estos proyectos para la reapertura”, comenta Gemma Argüello, sin entrar en detalles.

De acuerdo con la comunicación oficial del recinto, hay daños estructurales derivados de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que consisten principalmente en grietas y fisuras en las bóvedas de la nave principal y en la cúpula, así como en las bóvedas y el muro norte de la Capilla de Dolores.

Estas afectaciones se vieron agravadas por filtraciones de agua pluvial provenientes de las cubiertas, situación que aceleró el deterioro de los materiales y la estabilidad estructural.A partir de las intervenciones realizadas durante el ejercicio 2025 y 2026, se repararon las afectaciones más críticas y mejoraron “significativamente las condiciones de estabilidad y conservación del conjunto arquitectónico”.

Sin embargo, aún quedan pendientes en las fachadas colindantes con los inmuebles vecinos, las cuales presentan amplias áreas con la fábrica de mampostería de tezontle expuesta.

Se filtra el agua pluvial hacia el interior de los muros y propicia el desarrollo de flora parásita, acelerando los procesos de deterioro de los materiales constructivos y el sistema actual de desalojo pluvial resulta insuficiente para conducir adecuadamente los escurrimientos generados durante la temporada de lluvias.Por otra parte, la Torre Campanario presenta indicios de deterioro que requieren atención especializada, entre los que destacan la presencia de grietas y fisuras en sus muros, afectaciones en elementos de cantera labrada, remates arquitectónicos y cupulín, así como la proliferación de flora parásita.

El Antiguo Templo de San Diego ahora Laboratorio Arte Alameda se ubica en la Calle Dr. Mora No.7, Alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.Las exposiciones “Pablo Rasgado: Pentimento”, “TRES: Estado suspendido” y “Josué Mejía: Fábulas para dormir” se pueden visitar hasta el 18 de octubre de 2026, de martes a domingo, de 9 a 17 horas.

Para más información sobre las actividades paralelas, el público puede consultar las redes sociales del Laboratorio Arte Alameda en Facebook, como Laboratorio Arte Alameda, y en Instagram y X, como @artealameda.